У одному з нещодавніх відео Джессіка Енслоу порівняла себе із старшими дочками. Хоч у них 20 років різниці, але вони справді виглядають як сестри. Найстаршій – 26 років, а трішки молодшій скоро виповниться 19.

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Підписники були вражені, наскільки Джессіка молодо виглядає. Майже кожен дивується, як жінці вдалося зберегти таку вроду з роками:

Здається, ніби це три сестри.

Ви впевнені, що вам 46 років?

Як ти настільки молодо виглядаєш?

Я вже писав раніше, що ти фантастично виглядаєш на свій вік.

Джессіка активно розвиває власний інстаграм, де ділиться моментами зі свого життя. Зараз на неї підписані майже 300 тисяч людей. Дещо раніше жінка опублікувала фото своєї величезної сім’ї. Погляньте, як виросли діти за 3 роки!

Скільки в тебе дітей? Скільки їм років? 2018 рік здається для мене вчорашнім днем, але дивовижно, наскільки все змінилося з того часу. Тепер у мене чотири дорослих дитини, і мої малюки теж стали такими великими. Я відчуваю себе дуже щасливо, що ми живемо достатньо близько один від одного, тому можемо бачитися доволі легко! Але поєднати наші графіки так, щоб ми були разом в один і той самий час, майже неможливо, – описує цю фотографію Джессіка.

Діти Джессіки / Фото інстаграм jessicaenslow

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Більше відео із життя Джессіки ви можете переглянути у її тіктоці jessicaenslow.