Один з користувачів вирішив звернути увагу молодої мами на вагу її малюків. Він залишив під відео жорстокий коментар, на який жінка вирішила відповісти.

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Мама відповіла хейтерам у тіктоці

Алексіс ЛаРю – це молода мама двох прекрасних близнючок. Вона частенько знімає відео у тікток, де показує свої маленьких дівчаток. У неї майже мільйон підписників і всі вони закохані у близнючок. Проте навіть під такими милими відео трапляються негативні коментарі.

Алексіс була обурена, коли побачила під одним з них повідомлення користувача, який рекомендував посадити дітей на дієту:

Їм не потрібні закуски,

– написав чоловік.



Мама близнючок веде тікток / Скриншот з відео

У відповідь Алексіс написала: "Уявіть собі, що ви говорите семимісячній дитині, що їй потрібно стежити за тим, що вона їсть". Ця ситуацію змусила жінку також висловити незадоволення у наступному відео. Користувачі заступились за дівчаток і висловили свою підтримку мамі: