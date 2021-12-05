Один з користувачів вирішив звернути увагу молодої мами на вагу її малюків. Він залишив під відео жорстокий коментар, на який жінка вирішила відповісти.
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Мама відповіла хейтерам у тіктоці
Алексіс ЛаРю – це молода мама двох прекрасних близнючок. Вона частенько знімає відео у тікток, де показує свої маленьких дівчаток. У неї майже мільйон підписників і всі вони закохані у близнючок. Проте навіть під такими милими відео трапляються негативні коментарі.
Алексіс була обурена, коли побачила під одним з них повідомлення користувача, який рекомендував посадити дітей на дієту:
Їм не потрібні закуски,
– написав чоловік.
Мама близнючок веде тікток / Скриншот з відео
У відповідь Алексіс написала: "Уявіть собі, що ви говорите семимісячній дитині, що їй потрібно стежити за тим, що вона їсть". Ця ситуацію змусила жінку також висловити незадоволення у наступному відео. Користувачі заступились за дівчаток і висловили свою підтримку мамі:
- "Діткам ПОТРІБНО багато жиру, вони потребують цього, щоб жити. Їх пропорції зміняться з віком!".
- "Ваші діти здорові та улюблені. Мені шкода цих клавіатурних боягузів з їхнім жалюгідним життям".
- "Ваші діти красиві. Ігноруйте ідіотів".