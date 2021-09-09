Мама знайшла простий спосіб справитись з тривогою сина: допомогла нашивка

Коли жінка дізналась, що її син боїться йти до школи, то пришила йому на рукав миле послання. Тепер хлопчик спокійний, а інші батьки також можуть скористатись таким простим способом.

Минулого тижня 5-річному Дейву довелось повернутись до початкової школи після довгої перерви. Його мати, 35-річна Кейт Гарнет, побачила, що сина щось непокоїть. Інтуїція її не підвела: хлопчик дуже боявся знову йти до школи та відчував через це тривогу.

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Жінка вирішила підтримати свого хлопчика. Вона чула, що інші батьки також переживали схожі труднощі. Вони давали своїм дітям браслети або інші предмети, які нагадуватимуть про дім: "Я не хотів давати Дейву нічого, що він міг би загубити, тому що він би тоді ще більше засмутився", – пояснила мати.

Тоді Кейт знайшла інший оригінальний спосіб завжди бути поруч з сином: вона нашила йому на рукавах джемпера два маленькі хрестики, які означають поцілунки. Дейві завжди носить цей джемпер і загубити таке миле повідомлення просто неможливо.

Мама нашила "поцілунки" синові на рукава, щоб він не тривожився у школі / Фото Daily Star

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Вона показала Дейву рукав і пояснила: якщо він почуватиметься розгублено чи погано, він може просто поцілувати ці нашивки та надіслати поцілунок додому. Так хлопчик не почуватиметься самотнім і відчуватиме підтримку родини:

Деяким дітям легко повертати до школи, вони заходять і не озираються. Але для деяких це складніше, і у батьків тоді теж просто серце розривається,

– каже Кейт

Зрештою це дійсно спрацювало. Коли Кейт забирала сина додому зі школи, він не один раз запитував її, чи дійшли його поцілунки додому. Жінка зізналась, що тепер, відчуваючи спокій сина, вона й сама стала почуватись більш впевнено і припинила хвилюватись, поки він у школі.

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А мама з Великої Британії знайшла інший спосіб не тільки потішити свого сина, а й проявити свою креативність. Вона вже понад рік щодня складає для хлопчика незвичайні обіди: в ланчбокси вона складає їжу у формі тваринок, героїв ігор та мульфільмів. Навіть друзі маленького Філіпа у захваті від яскравих та корисних обідів!