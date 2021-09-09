На прошлой неделе 5-летнем Дэйву пришлось вернуться в начальную школу после долгого перерыва. Его мать, 35-летняя Кейт Гарнет, увидела, что сына что-то беспокоит. Интуиция ее не подвела: мальчик очень боялся снова идти в школу и чувствовал из-за этого тревогу.

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Женщина решила поддержать своего мальчика. Она слышала, что другие родители также переживали похожие трудности. Они давали своим детям браслеты или другие предметы, которые будут напоминать о доме: "Я не хотел давать Дэйву ничего, что он мог бы потерять, потому что он бы тогда еще больше расстроился ", – пояснила мама.

Тогда Кейт нашла другой оригинальный способ всегда быть рядом с сыном: она нашила ему на рукавах джемпера два маленьких крестика , означающие поцелуи. Дэйви всегда носит этот джемпер, поэтому потерять такое милое сообщение просто невозможно.

Мама нашила "поцелуи" сыну на рукава, чтобы он не тревожился в школе / Фото Daily Star

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Она показала Дэйву рукав и объяснила: если он будет чувствовать себя растерянно или плохо, он может просто поцеловать эти нашивки и отправить поцелуй домой. Так мальчик не будет чувствовать себя одиноким и почувствует поддержку семьи:

Некоторым детям легко возвращать в школу, они заходят и не оглядываются. Но для других это сложнее, и у родителей тогда тоже просто сердце разрывается,

– говорит Кейт

В конце концов это действительно сработало. Когда Кейт забирала сына домой из школы, он не раз спрашивал ее, дошли ли его поцелуи домой. Женщина призналась, что теперь, видя спокойного сына, она и сама стала чувствовать себя более уверенно и прекратила волноваться, пока он в школе.

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