Зодіакальний манікюр може бути різним. З одного боку, можна зробити більш абстрактні дизайни, які будуть відповідати естетиці кольорів сонця, місяця чи безпосередньо знаків зодіаку. З іншого ж – дизайн може бути сміливим з конкретним зображенням зодіаку. Як можна обіграти свій знак на нігтях – нижче у добірці.

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Вогняний манікюр для Овна

Овен – знак зі стихією вогню. На думку відразу спадають яскраві відтінки оранжевого та червоного, тож можна сміливо створювати манікюр у таких кольорах.

Манікюр для Овна: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Земна аура Тельця

Для земного знака зодіаку Тельця успішними є відтінки зеленого, синього та коричневого кольорів. У такій палітрі можна оформити й дизайн нігтів. До слова, оливково-зелений також пасуватиме Тельцям.

Манікюр для Тельця: дивіться відео

Квадратні нігті для Близнюків

Жовтий, синій та зелений вважаються основними кольорами Близнюків. До прикладу, повітряний знак зодіаку можна передати, поєднавши різні кольори. Водночас у мережі можна знайти сміливий дизайн з написом "Gemini", що у перекладі означає знак зодіаку – Близнюки.

Манікюр для Близнюків: дивіться відео

Сріблясті дизайни для Рака

Рак – водний знак зодіаку, який відомий своїм м'яким і спокійним характером. Експерти пропонують Ракам звернути увагу на сріблясті мерехтливі відтінки, які створять ідеальний манікюр.

Манікюр для Рака: дивіться фото

Абстрактні нігті для Лева

Лев, як і Овен, вогняний знак зодіаку, який асоціюється з яскравими відтінками помаранчевого, червоного та золотого. Неймовірним Левам варто надати перевагу абстрактним дизайнам, які створять ефектний образ.

Манікюр для Лева: дивіться фото

Елегантний манікюр для Діви

Діва також земний знак, який схиляється до відтінків зеленого, коричневого та інших нейтральних тонів. У цій естетиці можна створити елегантний манікюр, який у поєднанні з різними кольорами матиме незвичайний вигляд.

Манікюр для Діви: дивіться відео

Чарівний манікюр для Терезів

Терези – повітряний знак, котрий відомий своєю чарівною та ідеалістичною натурою. Його характеризують мрійливі відтінки рожевого, блакитного та фіолетового, тому у таких тонах можна створити ніжний манікюр.

Манікюр для Терезів: дивіться відео

Омбре для Скорпіона

Скорпіон – водний знак, який відомий своїм запальною та потужною натурою. Таку манеру поведінки можна продемонструвати яскравим манікюром-омбре з глибокими відтінками червоного, темно-бордового та чорного.

Манікюр для Скорпіона: дивіться відео

Впевнений манікюр для Стрільця

Стрілець відповідає стихії вогню й асоціюється з яскравими відтінками фіолетового. Такий колір демонструє впевнений та веселий дух цього знака зодіаку.

Манікюр для Стрільця: дивіться відео

Хромований манікюр для Козорога

Козоріг – земний знак, який характеризується далекоглядністю й прагненням детально спланувати свій майбутній шлях. Цей знак зодіаку схиляється до коричневих, зелених та синіх відтінків. Експерти пропонують Козорогам спробувати хромований манікюр, який матиме ефектний вигляд.

Манікюр для Козорога: дивіться фото

Непередбачуваний манікюр для Водолія

Водолій також є повітряним знаком, який відомий своїм критичним мисленням, непередбачуваністю та винахідливістю. Цей знак зодіаку найкраще підкреслить манікюр, дизайн якого відрізнятиметься на кожному нігті.

Манікюр для Водолія: дивіться фото

Аквамариновий манікюр для Риб

Риби – водний знак, які асоціюються з яскравими, але водночас спокійними відтінками. Цьому знаку зодіаку пасуватиме аквамариновий манікюр з текстурним дизайном.

Манікюр для Риб: дивіться відео

До слова, необов'язково робити манікюр, який у точності відповідатиме кольорам певного знака зодіаку. У мережі можна побачити чимало дизайнів, коли різні мерехтливі відтінки поєднують з тематичними зодіакальними наліпками.

Магічний манікюр: дивіться відео

Такі дизайни дійсно мають магічний вигляд. Золоті зірочки, місяці чи сонце – створять ефектний дизайн для тих, хто хоче спробувати такий манікюр. Також можна поекспериментувати з лаками-хамелеонами, які при різному освітленні гратимуть іншими барвами.