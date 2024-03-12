Зодіакальний манікюр може бути різним. З одного боку, можна зробити більш абстрактні дизайни, які будуть відповідати естетиці кольорів сонця, місяця чи безпосередньо знаків зодіаку. З іншого ж – дизайн може бути сміливим з конкретним зображенням зодіаку. Як можна обіграти свій знак на нігтях – нижче у добірці.
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Вогняний манікюр для Овна
Овен – знак зі стихією вогню. На думку відразу спадають яскраві відтінки оранжевого та червоного, тож можна сміливо створювати манікюр у таких кольорах.
Манікюр для Овна: дивіться фото
Земна аура Тельця
Для земного знака зодіаку Тельця успішними є відтінки зеленого, синього та коричневого кольорів. У такій палітрі можна оформити й дизайн нігтів. До слова, оливково-зелений також пасуватиме Тельцям.
Манікюр для Тельця: дивіться відео
Квадратні нігті для Близнюків
Жовтий, синій та зелений вважаються основними кольорами Близнюків. До прикладу, повітряний знак зодіаку можна передати, поєднавши різні кольори. Водночас у мережі можна знайти сміливий дизайн з написом "Gemini", що у перекладі означає знак зодіаку – Близнюки.
Манікюр для Близнюків: дивіться відео
Сріблясті дизайни для Рака
Рак – водний знак зодіаку, який відомий своїм м'яким і спокійним характером. Експерти пропонують Ракам звернути увагу на сріблясті мерехтливі відтінки, які створять ідеальний манікюр.
Манікюр для Рака: дивіться фото
Абстрактні нігті для Лева
Лев, як і Овен, вогняний знак зодіаку, який асоціюється з яскравими відтінками помаранчевого, червоного та золотого. Неймовірним Левам варто надати перевагу абстрактним дизайнам, які створять ефектний образ.
Манікюр для Лева: дивіться фото
Елегантний манікюр для Діви
Діва також земний знак, який схиляється до відтінків зеленого, коричневого та інших нейтральних тонів. У цій естетиці можна створити елегантний манікюр, який у поєднанні з різними кольорами матиме незвичайний вигляд.
Манікюр для Діви: дивіться відео
Чарівний манікюр для Терезів
Терези – повітряний знак, котрий відомий своєю чарівною та ідеалістичною натурою. Його характеризують мрійливі відтінки рожевого, блакитного та фіолетового, тому у таких тонах можна створити ніжний манікюр.
Манікюр для Терезів: дивіться відео
Омбре для Скорпіона
Скорпіон – водний знак, який відомий своїм запальною та потужною натурою. Таку манеру поведінки можна продемонструвати яскравим манікюром-омбре з глибокими відтінками червоного, темно-бордового та чорного.
Манікюр для Скорпіона: дивіться відео
Впевнений манікюр для Стрільця
Стрілець відповідає стихії вогню й асоціюється з яскравими відтінками фіолетового. Такий колір демонструє впевнений та веселий дух цього знака зодіаку.
Манікюр для Стрільця: дивіться відео
Хромований манікюр для Козорога
Козоріг – земний знак, який характеризується далекоглядністю й прагненням детально спланувати свій майбутній шлях. Цей знак зодіаку схиляється до коричневих, зелених та синіх відтінків. Експерти пропонують Козорогам спробувати хромований манікюр, який матиме ефектний вигляд.
Манікюр для Козорога: дивіться фото
Непередбачуваний манікюр для Водолія
Водолій також є повітряним знаком, який відомий своїм критичним мисленням, непередбачуваністю та винахідливістю. Цей знак зодіаку найкраще підкреслить манікюр, дизайн якого відрізнятиметься на кожному нігті.
Манікюр для Водолія: дивіться фото
Аквамариновий манікюр для Риб
Риби – водний знак, які асоціюються з яскравими, але водночас спокійними відтінками. Цьому знаку зодіаку пасуватиме аквамариновий манікюр з текстурним дизайном.
Манікюр для Риб: дивіться відео
До слова, необов'язково робити манікюр, який у точності відповідатиме кольорам певного знака зодіаку. У мережі можна побачити чимало дизайнів, коли різні мерехтливі відтінки поєднують з тематичними зодіакальними наліпками.
Магічний манікюр: дивіться відео
Такі дизайни дійсно мають магічний вигляд. Золоті зірочки, місяці чи сонце – створять ефектний дизайн для тих, хто хоче спробувати такий манікюр. Також можна поекспериментувати з лаками-хамелеонами, які при різному освітленні гратимуть іншими барвами.