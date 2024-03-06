Вдало підкреслять форму: 5 ідей дизайнів для мигдалеподібних нігтів

Знайти свою форму нігтів – це важлива задача, коли справа доходить до ідеального манікюру . І хоча округлі чи квадратні нігті мають свої переваги, мигдалеподібні є найбільш універсальним варіантом.

Як зробити манікюр мигдалеподібних нігтів максимально влучним та стильним, а також підкреслити цю вишукану форму, розповідаємо далі.

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Класичний нюд

У подовженій формі мигдалю є щось таке, що навіть найпростіший манікюр зробить такі нігті стильними. Нюдові відтінки виглядають справді шикарно у поєднанні з класичною формою нігтів.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Градієнт блиску

Це ідеальний варіант веселого, але водночас стриманого манікюру. Щоб відтворити такий дизайн, варто зробити нюдову базу, а потім додати блискучий лак на кінчики нігтів, зосередивши продукт уздовж краю.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Крапля рожевого

Якщо мінімалістичний манікюр – це ваша любов, то такий дизайн точно варто спробувати. Вигнута лінія додає гарного контрасту і яскравості, а гачкоподібний кінець чудово доповнює мигдалеподібну форму нігтів.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Хром

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Ні для кого не секрет, що хромовані нігті зараз переживають своє друге народження. Ви можете вибрати будь-який колір на свій смак, але особливо стильно цього сезону виглядатиме блідо-рожевий з тонким сріблястим ефектом.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Порцеляна

На складні деталі цих чудових нігтів у китайському стилі можна дивитися годинами. І скільки б часу не пройшло, менш ефектними вони не перестають бути.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

До того ж цей манікюр ідеально пасуватиме для весняного сезону та не залишить ваші мигдалеподібні нігті без уваги.