Дизайн до Дня закоханих кожен може обрати за власними вподобаннями – від нейтральних відтінків з легким дизайном до яскравих нігтів. Добірка святкових дизайнів – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Для прихильників мінімалізму

Прихильники мінімалізму можуть обрати нейтральну бежеву основу для манікюру, яку можна декорувати, до прикладу, абстрактними лініями, які насправді створюють напис "Love".



Ідея дизайну для мінімалістів / Фото Betina R. Goldstein

Ідеальним варіантом додати романтики в образ буде французький манікюр. Однак варто замінити білий колір вільного краю на червоний, й ефектний образ буде гарантовано.



Червоний френч / Фото Harriet Westmoreland

Також можна зробити дизайн, який імітуватиме рожевий кварц. До слова, саме цей мінерал вважають символом кохання, тож обрати такий дизайн буде вдалою ідеєю.



Дизайн, який нагадує рожевий кварц / Фото Harriet Westmoreland

Ну і звісно, який День святого Валентина без сердечок. Прихильниці мінімалізму можуть надати перевагу дизайну, який поєднує французький манікюр з мініатюрними серцями.

Яскраві дизайни

Не всі віддають перевагу мінімалістичним дизайнам, а з нагоди свята можна створити новий неймовірний манікюр. До прикладу, тисячі вподобань у мережі зібрав дизайн з чорним покриттям нігтів, на якому спочатку білим, а потім рожевим малюються серця. У результаті виходить ефект неонового зображення.

Трендовий дизайн до Дня закоханих: дивіться відео (Відео з інстаграму anna_szlembarska_nails)

Неймовірний вигляд мають і дизайни з мерехтливим ефектом. Так, нейл-майстри пропонують поєднати білий, мерехтливий рожевий і створити незвичайний манікюр до Дня святого Валентина.

Дизайн з мерехтливим лаком: дивіться відео (Відео з інстаграму beautyvault)

Пропонують у мережі також і яскравий французький манікюр до свята. Майстри поєднали рожевий та чорний у французькому манікюрі, що створило ефектний дизайн.

Ясна річ, окрім сердець, трендовим дизайном також будуть поцілунки на нігті. У мережі можна знайти чимало варіацій такого дизайну.

Варто зазначити, що стильний вигляд також матимуть відтінки червоного, винного та вишневого кольору на нігтях. Такі відтінки є трендовими у 2024 році й мають ефектний вигляд без додаткових дизайнів.