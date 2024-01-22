Однією з таких яскравих модних тенденцій є манікюр "розбите скло". Як виглядає цей трендовий дизайн, розповідаємо далі.

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Як виглядає трендовий манікюр "розбите скло"

Відповідно до своєї назви, манікюр "розбите скло" імітує вигляд розбитого вікна чи дзеркала. Він одночасно виглядає сміливо і привертає увагу, але залишається витонченим.

Ця техніка передбачає використання голографічних або райдужних деталей, таких як целофан або спеціальна фольга для нігтів, щоб створити ефект розбитого скла. Назва "розбите скло" походить від схожості нейл-арту з битим склом, коли голографічні фрагменти створюють ілюзію уламків,

– розповідає майстер манікюру Джулі Канделак.

Як виглядає манікюр "розбите скло": дивіться фото

Вона додає, що ця тенденція виникла в Південній Кореї, як і багато інших трендів у сфері дизайну нігтів, і протягом останніх років то ставала популярною, то виходила з трендів. Цього ж року відбувається чергове повернення манікюру "розбите скло".