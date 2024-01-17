Як виглядає трендовий манікюр і у чому секрет його популярності, розповідаємо далі.

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Як виглядають трендові нігті-светри

Ці трендові текстурні нігті нагадують вигляд милих та затишних в’язаних зимових светрів.

Вони, як правило, мають м’який рельєфний дизайн, виконаний у пастельних або насичених сезонних тонах, які нагадують текстуру та візерунки, які зазвичай можна побачити на светрах,

– розповідає майстер манікюру Лінь Нго.

Як виглядають нігті, схожі на светри: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

За словами експертки, хоч тривимірна текстура нігтів може вражати та здаватися надто складною, насправді ж дизайн досить легко відтворити. Текстура створюється за допомогою гель-лаку для нігтів, нанесеного тонким пензликом для нейл-арту.

Разом з тим, існують і інші різновиди нігтів у формі светрів, у тому числі дизайн можуть виконувати з малюнками, що не мають текстури.

Як виглядають нігті, схожі на светри: дивіться фото

Популярність же такого манікюру забезпечена тим, що він має чудовий вигляд на нігтях будь-якої довжини, а також дає великий простір для власної фантазії під час оформлення дизайну.