З яким покриттям акторка відвідала церемонію Critics Choice Awards і ким є її майстер манікюру, розповідаємо далі.

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Який манікюр носить Марго Роббі

Австралійська акторка Марго Роббі показала стильний нюдовий манікюр на січень-лютий 2024 року. Знімком своєї нової роботи поділився нейл-майстер Том Бачик.

Для церемонії вручення нагород Critics Choice Awards зірка фільму "Барбі" обрала нюдове нейтральне покриття, відмовившись від дизайну та каміння.

Нашим натхненням для нігтів був гламур без зусиль. Ми хотіли, щоб нігті пасували до тону її шкіри, щоб допомагали звузити ніготь і подовжити пальці,

– написав відомий голлівудський майстер.

Як виглядає манікюр Марго Роббі: дивіться фото

Доповненням же до свіжого покриття акторки стала розкішна каблучка на лівій руці Марго Роббі.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Додамо, що Марго Роббі – не єдина відома клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка та акторка Дженніфер Лопес, співачка Селена Гомес, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Чоловік активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи тренди на манікюр.