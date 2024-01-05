З яким покриттям Джей Ло зустріла Новий 2024 рік і ким є її майстер манікюру, розповідаємо далі. Гарантуємо: вибір зірки не залишить нікого байдужим.

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Який манікюр носить Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похвалилася стильним нейтральним манікюром. Дизайном нігтів поділився в інстаграм її нейл-майстер Том Бачик.

Для зустрічі Нового 2024 року зірка обрала ніжний нюд, який Бачик розбавив шимером. Формою став квадрат без гострих країв.

Новорічний небесний нюд із шимером,

– написав голлівудський фахівець з манікюру.

Як виглядає манікюр Дженніфер Лопес: дивіться фото

Доповненням до нового покриття Дженніфер Лопес стала її розкішна масивна каблучка.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

"Ідеальні руки для ідеальної жінки", "Ви найкращі. Вау", "Красуня! З Новим роком, Томе, вас і вашу сім'ю! Ми любимо слідкувати за вами!" – прокоментували нову публікацію Тома Бачика його захоплені підписники.

Додамо, що Дженніфер Лопес – не єдина відома клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка Селена Гомес, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Чоловік активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи тренди на манікюр.