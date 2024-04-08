Як зробити нігті візуально довшими: хитрощі, які додають рукам елегантності та витонченості

Багато рис власної зовнішності можна візуально змінити, використовуючи спеціальні техніки чи лайфхаки. Манікюр не є винятком, адже деякі прийоми, які видовжують нігті, а також роблять руки елегантнішими та витонченими.

Так, обравши правильний колір та форму, нігті здаватимуться довшими. Адже ні для кого не буде таємницею, що, до прикладу, овальні чи мигдалеподібні нігті завжди подовжують пальці. Які ще є секрети, щоб візуально зробити манікюр довшим, читайте у матеріалі Life 24.

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Секрети, які видовжують нігті

Форма нігтів

У першу чергу необхідно звернути увагу на форму нігтів. Так, овальна чи мигдалеподібна форма візуально видовжують пальці та роблять руки витонченішими. Якщо довжина нігтів не дозволяє зробити таку форму, то можна обрати форму м'якого квадрата. Від гострих кутів краще відмовитися, адже візуально такий манікюр може зробити і нігті, і пальці коротшими.

Правильно підібраний відтінок лаку

Щоб манікюр візуально мав довший вигляд, необхідно використовувати правильні кольори. Тут існує кілька правил. По-перше, можна обрати колір, який максимально подібний до відтінку вашої шкіри. До прикладу, рожевий пасуватиму дівчатам зі світлою шкірою, жовтувато-бежевий – для засмаглої шкіри рук, а карамельні відтінки – для мулаток.

По-друге, існує теорія темних відтінків. Вважається, що темні кольори лаку також візуально роблять нігті довшими. Мовиться про відтінки смарагдових, темно-синіх, бордових та чорних кольорів. Такий лак привертає увагу до нігтів, і ваш манікюр точно не залишиться непоміченим.

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Як зробити нігті візуально довшими / Фото Freepik

Дизайн

Важливо обрати не лише правильний колір, але й дизайн. Так, б'юті-експерти вважають, що лунковий манікюр візуально видовжують нігті. Варто зробити контраст і залишити лунку бежевою, а іншу частину нігтя пофарбувати у червоний чи інший насичений темний відтінок.

Також, як і в одязі, так і в манікюрі, вертикальні смужки видовжують. Головне правило такого дизайну – контраст. До прикладу, якщо основне покриття нігтів бежеве, то смужки варто зробити чорними.

Кутикула та пропорції

Важливо подбати й про кутикулу. Це невіддільна частина манікюру, тому її потрібно обережно зрізати, адже недоглянута кутикула займає місце на нігтьовій пластині й робить її коротшою.

Пропорції нігтьової пластини – також важливий етап. У деяких жінок від природи широка пластина, і у таких випадках треба хоча б мінімально відростити довжину. Поки пластина матиме більшу ширину, аніж довжину, нігті завжди здаватимуться закороткими.