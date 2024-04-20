Цікаво, що займатися спортом Марлен почала вже у серйозному віці – 58 років. За майже 10 років бабуся створила неймовірні м'язи й зібрала мільйонну аудиторію, яка стежить за її тренуваннями, передає Life 24.

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Бабуся-бодибілдер

Марлен Флаверс більш відома у мережі під псевдо "Granny Guns". Вона активно веде сторінки в інстаграмі та тіктоці, де вже зібрала мільйонну аудиторію. У мережі Марлен публікує різні відео тренувань – підтягування, жим ніг, жим лежачи й різні вправи. Окрім того, Granny Guns створює також і розважальний контент.

Як Granny Guns реагує, якщо хтось відмовляється від її печива: дивіться відео

Як пише видання Women's Health, Марлен Флаверс почала займатися спортом лише у 58 років. До цього жінка все життя працювала в автомобільній сфері – вона має власний автомагазин та працювала кузовісткою. Марлен мала харчові розлади, проблеми зі здоров'ям, і це не могло не вплинути на неї.

Коли Марлен було 58 років, їй терміново зробили операцію. Після цього вона зрозуміла, що треба дбати про себе та своє здоров'я, тому жінка почала займатися спортом. Спочатку Марлен займалася в домашніх умовах. Приблизно у цей час її син Раян став тренером. Він запропонував мамі піти у спортзал, а Марлен не стала відмовлятися.

Granny Guns вперше прийшла до спортивної зали у віці 62 років. Нині жінка має неймовірні м'язи, може жати ногами близько 77 кілограмів, і навіть брала участь у змаганнях з бодибілдингу. В одному з інтерв'ю Марлен розповідала, що їй довелося пережити багато складних часів, щоб стати тією, якою є зараз.

Тренування Granny Guns: дивіться відео

Нині у Granny Guns понад 1,1 мільйона підписників в інстаграмі й 1,4 мільйона в тіктоці. Жартома вона зауважує, що у вільний від тренувань завжди випікає печиво.

Granny Guns випікає печиво: дивіться відео

Granny Guns також наголошує, що спорт – це не лише зовнішній вигляд, а й здоров'я. Вона закликає людей займатися спортом, адже це позитивно впливає на організм. Ба більше, бабуся поділилася, що після того, як вона почала тренуватися, змінилося не лише її тіло, а й мислення.