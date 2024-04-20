Интересно, что заниматься спортом Марлен начала уже в серьезном возрасте – 58 лет. За почти 10 лет бабушка создала невероятные мышцы и собрала миллионную аудиторию, которая следит за ее тренировками, передает Life 24.

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Бабушка-бодибилдер

Марлен Флаверс более известна в сети под псевдонимом "Granny Guns". Она активно ведет страницы в инстаграме и тиктоке, где уже собрала миллионную аудиторию. В сети Марлен публикует различные видео тренировок – подтягивания, жим ног, жим лежа и различные упражнения. Кроме того, Granny Guns создает также и развлекательный контент.

Как Granny Guns реагирует, если кто-то отказывается от ее печенья: смотрите видео

Как пишет издание Women's Health, Марлен Флаверс начала заниматься спортом только в 58 лет. До этого женщина всю жизнь работала в автомобильной сфере – она имеет собственный автомагазин и работала кузовщицей. Марлен имела пищевые расстройства, проблемы со здоровьем, и это не могло не повлиять на нее.

Когда Марлен было 58 лет, ей срочно сделали операцию. После этого она поняла, что надо заботиться о себе и своем здоровье, поэтому женщина начала заниматься спортом. Сначала Марлен занималась в домашних условиях. Примерно в это время ее сын Райан стал тренером. Он предложил маме пойти в спортзал, а Марлен не стала отказываться.

Granny Guns впервые пришла в спортивный зал в возрасте 62 лет. Сейчас женщина имеет невероятные мышцы, может жать ногами около 77 килограммов, и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу. В одном из интервью Марлен рассказывала, что ей пришлось пережить много сложных времен, чтобы стать той, которой есть сейчас.

Тренировка Granny Guns: смотрите видео

Сейчас у Granny Guns более 1,1 миллиона подписчиков в инстаграме и 1,4 миллиона в тиктоке. В шутку она замечает, что в свободное от тренировок время всегда выпекает печенье.

Granny Guns выпекает печенье: смотрите видео

Granny Guns также отмечает, что спорт – это не только внешний вид, но и здоровье. Она призывает людей заниматься спортом, ведь это положительно влияет на организм. Более того, бабушка поделилась, что после того, как она начала тренироваться, изменилось не только ее тело, но и мышление.