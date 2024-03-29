"Масляний манікюр": знаменитий американський нейл-майстер підкорив соцмережі новим трендом

Зірковий американський майстер манікюру Том Бачик задав новий тренд у дизайні нігтів. Модний манікюр нагадує вершкове масло.

Як виглядає трендовий дизайн нігтів та які варіації стильного манікюру можна з ним створити, розповідаємо далі.

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Як виглядає трендовий "масляний манікюр"

Знаменитий американський майстер манікюру Том Бачик задає тренди на весну 2024. На прикладі своєї постійної клієнтки Селени Гомес він продемонстрував одне з наймодніших покриттів сезону – "масляний манікюр".

Свою назву такий дизайн отримав завдяки схожості з кольором вершкового масла. Це приглушені відтінки жовтого з глянцевим покриттям.

Як виглядає трендовий манікюр: дивіться фото

Інші майстри вже підхопили ідею і представляють свої варіації такого манікюру. Крім однотонного глянцевого покриття не менш ефектний вигляд має наявність дрібного контрастного малюнка.

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Контрастний малюнок додасть манікюру цікавого вигляду: дивіться фото

Ще один варіант урізноманітнити такий манікюр і зробити його цікавішим – лишити кілька нігтів жовтими, а решту покрити прозорим лаком і зверху нанести малюнок у пастельних тонах. Такий дизайн має по-справжньому весняний вигляд і не впадає в око контрастами.

Модна варіація "масляного манікюрю": дивіться фото

Крім того, обіграти "масло" на нігтях можна і завдяки французькому манікюру, роблячи "посмішку" жовтим лаком. Не менш гарний вигляд має зворотний манікюр, а також поєднання френча з цільним покриттям нігтів.

"Масляний" френч: дивіться відео

Загалом цей ніжний відтінок у будь-якому виконанні має стильний вигляд. Він є неперевершеним як в однотонному варіанті, так і з різними дизайнами, а також вдало пасує до нігтів будь-якої довжини й форми.