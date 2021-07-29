Не гірші за фабричні: мати робить для дітей креативні іграшки з картону

Американка придумала цікавий лайфхак, як можна зекономити. Жінка будує неймовірні іграшки зі звичайних коробок. Це і дешевше, і практичніше, і більше радості для дітей.

Інженерка з Теннессі Наздар Тайбіб має цілу колекцію незвичайних картонних іграшок, які вона зробила своїми руками. Шкільний автобус, автомобілі, будиночки чи піратський корабель – їй під силу виконати будь-яку забаганку.

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Купувати такі речі в дитячому магазині було б досить дорого. А для іграшок, які робить Наздар, потрібні лише старі коробки, які є кожного вдома, фарба та трохи фантазії:

Я знаю, що не всі батьки можуть купувати своїм дітям, наприклад, іграшковий будинок або кухню, адже вони дорогі. То чому б не зробити це з картону?

– каже жінка

Машинка та піратський корабель з картону / Фото Metro

Іграшковий будиночок з картону, у який можна залізти / Фото Metro

Вона почала робити такі оригінальні іграшки ще 2 роки тому. На одну роботу у жінки йде близько 4 годин часу, одні іграшки вона розмальовує за допомогою фарби й стрічок, інші ж залишає, як є. Син та донька часто приєднується до неї і чудово проводять час разом.

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Наздар з дітьми / Фото Metro

Окрім того, що такі іграшки весело виготовляти разом з дітьми своїми руками, їх ще й зручно зберігати. Кожну таку машинку, корабель чи будиночок можна компактно скласти, запакувати та зберігати у шафі, щоб вони займали дуже мало місця – креативна мама все продумала:

Я складаю їх всі у велику шафу та просто потім запитую своїх дітей, з чим вони хочуть грати. Дітям часто потрібне різноманіття, з однією іграшкою вони трохи граються, а потім нудьгують,

– розповідає Наздар

Такий іграшковий автобус легко складається / Фото Metro

Зараз жінка ділиться своїм досвідом з іншими батьками заохочує їх також спробувати виготовити разом хоча б одну таку роботу. Тим паче, що картонні коробки можна купити задешево або й зовсім безкоштовно знайти у себе вдома.

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Ось відео, як легко зробити яскраву жовту машинку для дитини, у які вона зможе кататись, або "цегляний" будиночок: