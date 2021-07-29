Инженер из Теннесси Наздар Тайбиб имеет целую коллекцию необычных картонных игрушек, которые она сделала своими руками. Школьный автобус, автомобили, домики или пиратский корабль – ей под силу выполнить любую прихоть.

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Покупать такие вещи в детском магазине было бы достаточно дорого. А для игрушек, которые делает Наздар, нужны лишь старые коробки, которые есть у каждого дома, краска и немного фантазии:

Я знаю, что не все родители могут покупать своим детям, например, игрушечный дом или кухню, ведь они дорогие. Так почему бы не сделать это из картона?

– говорит женщина

Машинка и пиратский корабль из картона / Фото Metro

Игрушечный домик из картона, в который можно залезть / Фото Metro

Она начала делать такие оригинальные игрушки еще 2 года назад. На одну работу у женщины уходит около 4 часов, одни игрушки она разрисовывает с помощью краски и лент, другие же оставляет, как есть. Сын и дочь часто присоединяется к ней и прекрасно проводят время вместе.

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Наздар с детьми / Фото Metro

Кроме того, что такие игрушки весело изготавливать вместе с детьми своими руками, их еще и удобно хранить. Каждую такую машинку, корабль или домик можно компактно сложить, упаковать и хранить в шкафу, чтобы они занимали очень мало места – креативная мама все продумала:

Я складываю их все в большой шкаф и просто потом спрашиваю своих детей, с чем они хотят играть. Детям часто требуется разнообразие, с одной игрушкой они немного играют, а потом скучают,

– рассказывает Наздар

Такой игрушечный автобус легко складывается / Фото Metro

Сейчас женщина делится своим опытом с другими родителями призывает их также попробовать изготовить вместе хотя бы одну такую работу. Тем более, что картонные коробки можно купить по дешевке или вовсе бесплатно найти у себя дома.

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