Майже гола: дівчина придбала відверту сукню на весілля батька

Дівчина опублікувала відео у соцмережах і вирішила поділитись вбранням, яке обрала на весілля батька.

Її нова сукня дуже відверта та епатажна. Підписники подумали, що це жарт, але дівчина каже правду.

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Дівчина обрала "голу" сукню

Відео Аріанни у відвертому образі вже стало вірусним. Вона обрала для важливої події мінісукню чорного кольору американського бренду God Saves Queens. Вбрання майже все пошите з прозорої сітки і виглядає так, наче дівчина "гола". Його вартість – 200 доларів.

Одягну це на весілля мого тата наступних вихідних. На підборах буде мати кращий вигляд, не хвилюйтеся,

– написала Аріанна.



Дівчина обрала відверту сукню на весілля батька / Скриншот з відео

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Епатажний образ дівчини нагадує досвід моделі Кендалл Дженнер, яка прийшла на весілля до подруги у дуже відвертій чорній сукні. Тоді вона отримала багато негативних коментарів у соцмережах та ЗМІ. У такій відвертій сукні 26-річна модель відвідала святкування Лорен Перес і її нареченого Девіда Уолцера в Маямі, штат Флорида. Її розкритикували за "відверту неповагу".



Відверта сукня Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму

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22-річна Аріанна теж вирішила "нажити" слави своїм вбранням і вже зібрала 4,6 мільйона переглядів у тіктоці. Користувачі були шоковані такою відвертість, а дехто навіть не повірив у те, що дівчина справді збирається йти у цій сукні: