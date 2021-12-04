Майже гола: дівчина придбала відверту сукню на весілля батька
Джерело:The Sun
Дівчина опублікувала відео у соцмережах і вирішила поділитись вбранням, яке обрала на весілля батька.
Її нова сукня дуже відверта та епатажна. Підписники подумали, що це жарт, але дівчина каже правду.
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Дівчина обрала "голу" сукню
Відео Аріанни у відвертому образі вже стало вірусним. Вона обрала для важливої події мінісукню чорного кольору американського бренду God Saves Queens. Вбрання майже все пошите з прозорої сітки і виглядає так, наче дівчина "гола". Його вартість – 200 доларів.
Одягну це на весілля мого тата наступних вихідних. На підборах буде мати кращий вигляд, не хвилюйтеся,
– написала Аріанна.
Дівчина обрала відверту сукню на весілля батька / Скриншот з відео
Епатажний образ дівчини нагадує досвід моделі Кендалл Дженнер, яка прийшла на весілля до подруги у дуже відвертій чорній сукні. Тоді вона отримала багато негативних коментарів у соцмережах та ЗМІ. У такій відвертій сукні 26-річна модель відвідала святкування Лорен Перес і її нареченого Девіда Уолцера в Маямі, штат Флорида. Її розкритикували за "відверту неповагу".
Відверта сукня Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму
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22-річна Аріанна теж вирішила "нажити" слави своїм вбранням і вже зібрала 4,6 мільйона переглядів у тіктоці. Користувачі були шоковані такою відвертість, а дехто навіть не повірив у те, що дівчина справді збирається йти у цій сукні:
- "Навіщо ви одягли це на весілля?"
- "Дехто з вас ніколи не був на третьому весіллі вашого тата, і це видно".
- "Звичайно, це знущання з Кендалл".
- "Дехто з вас пропустив жарт".