Сестра обурена таким вчинком близької людини і думає взагалі пропустити святкування. Вона вважає це несправедливим, що їй не дозволили взяти зі собою другу половинку.

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Дівчина обурена, що її кохану не запросили на весілля

Дівчина у відносинах вже 2 роки і рідні підтримують її вибір. Проте сім'я нового зятя дуже релігійна, тому їм би не сподобались такі гості на святкуванні. Саме це стало причиною того, що наречена надіслала запрошення своїй сестрі без позначки "+1".

Наявність ЛГБТ-пари на весіллі, швидше за все, спричинить багато невдоволення в його родині,

– повідомляє наречена.



Дівчину запросили одну на весілля через нареченого / Фото Unsplash

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Всі інші члени сім'ї, які перебувають у гетеросексуальних відносинах, отримали запрошення і для своїх партнерів. Це дуже образливо для сестри, адже вона боїться, що буде почуватись саматньою на весіллі.

Я розумію, звідки вона взяла це, але це все одно ляпас. Я не збираюся намагатися змусити її поставити мені "+1", але я серйозно думаю не прийти. Хоч я люблю свою сестру, але мені не комфортно проводити цілий день на самоті,

– скаржиться сестра нареченої.