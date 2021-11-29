Сестра возмущена таким поступком близкого человека и думает вообще пропустить празднование. Она считает это несправедливым, что ей не разрешили взять с собой вторую половинку.

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Девушка возмущена, что ее любимую не пригласили на свадьбу

Девушка в отношениях уже два года и родные поддерживают ее выбор. Однако семья нового зятя очень религиозная, поэтому им бы не понравились такие гости на праздновании. Именно это стало причиной того, что невеста отправила приглашение своей сестре без отметки "+1".

Наличие ЛГБТ- пари на свадьбе, скорее всего, повлечет много недовольства в его семье,

– сообщает невеста.



Девушку пригласили одну на свадьбу из-за жениха / Фото Unsplash

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Все остальные члены семьи, состоящие в гетеросексуальных отношениях, получили приглашение и для своих партнеров. Это очень обидно для сестры, ведь она боится, что будет чувствовать себя одинокой на свадьбе.