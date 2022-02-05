Більшість своїх робіт Кароль публікує в інстаграмі, де вже встиг зібрати понад 155 тисяч підписників. Спеціалізується майстер переважно на портретах. Він робить це настільки вміло, що здається, ніби малюнок от-от оживе. Лише погляньте на ці круті роботи!

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski

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Фото інстаграм karolrybakowski