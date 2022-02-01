Відповідне відео опублікували на тікток-сторінці додатку для знайомств try_fourplay. Всього за чотири дні ролик набрав понад 4 мільйони переглядів. Лише погляньте на цю неприємну невдачу – таке нікому не побажаєш!
Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі
Штани трішки підвели дівчину
Американка переписувалася з потенційним хлопцем у додатку Fourplay, після чого домовилася з ним погуляти. На побачення дівчина одягнула сірий светрик, ефектні ботфорти, але головною родзинкою були чорні шкіряні штанці.
Пара весело провела час, але наприкінці блогерка була дуже розчарованою. Підвели ті ж штанці!
Коли думала, що шкіряні штанці мають прекрасний вигляд, але вийшло щось не дуже. Хлопець спершу нічого не зауважив, але в кінці побачення осоромив мене. Він заслуговує на тюрму через це, – написала дівчина.
Після побачення блогерка зняла на відео, що сталося з її штанами. Вони порвалися в районі сідниць – там звисало величезна кількість тканини. Найприкріше те, що дівчина проходила так цілий день серед людей. Але ніхто так і не попередив її про незручну халепу.
Повне відео можете переглянути нижче
Історія добряче насмішила користувачів тіктоку. Виявляється, що у багатьох людей траплялися схожі ситуації. Ось кілька кумедних історій з коментарів:
- У моєї тітки розвалилися туфлі саме тоді, коли вона зайшла в офіс, щоб пройти співбесіду.
- Я би зразу "померла", якби це зауважила.
- Тепер у мене нова фобія.
- Моя спортивна сумка порвалася під час подорожі. Було незручно, бо речі постійно падали в аеропорту.