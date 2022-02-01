Подходящее видео опубликовали на тикток-странице приложения для знакомств try_fourplay. Всего за четыре дня ролик набрал более 4 миллионов просмотров. Только взгляните на эту неприятную неудачу – такое никому не пожелаешь!

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Брюки немного подвели девушку

Американка переписывалась с потенциальным парнем в приложении Fourplay, после чего договорилась с ним погулять. На свидание девушка надела серый свитер, эффектные ботфорты, но главной изюминкой были черные кожаные штанишки.

Пара весело провела время, но в конце блогерша была очень разочарована. Подвели те же штанишки!

Когда думала, что кожаные брюки выглядят прекрасно, но получилось что-то не очень. Парень сначала ничего не заметил, но в конце свидания опозорил меня. Он заслуживает тюрьмы из-за этого, – написала девушка.

После свидания блоггерша сняла на видео, что случилось с ее штанами. Они порвались в районе ягодиц – там свисало огромное количество ткани. Самое неприятное, что девушка проходила так целый день среди людей. Но никто так и не предупредил ее о неловкой неприятности.

Полное видео можно просмотреть ниже

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История изрядно насмешила пользователей тиктока. Оказывается, что у многих людей случались похожие ситуации. Вот несколько забавных историй из комментариев: