Подходящее видео опубликовали на тикток-странице приложения для знакомств try_fourplay. Всего за четыре дня ролик набрал более 4 миллионов просмотров. Только взгляните на эту неприятную неудачу – такое никому не пожелаешь!
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Брюки немного подвели девушку
Американка переписывалась с потенциальным парнем в приложении Fourplay, после чего договорилась с ним погулять. На свидание девушка надела серый свитер, эффектные ботфорты, но главной изюминкой были черные кожаные штанишки.
Пара весело провела время, но в конце блогерша была очень разочарована. Подвели те же штанишки!
Когда думала, что кожаные брюки выглядят прекрасно, но получилось что-то не очень. Парень сначала ничего не заметил, но в конце свидания опозорил меня. Он заслуживает тюрьмы из-за этого, – написала девушка.
После свидания блоггерша сняла на видео, что случилось с ее штанами. Они порвались в районе ягодиц – там свисало огромное количество ткани. Самое неприятное, что девушка проходила так целый день среди людей. Но никто так и не предупредил ее о неловкой неприятности.
Полное видео можно просмотреть ниже
История изрядно насмешила пользователей тиктока. Оказывается, что у многих людей случались похожие ситуации. Вот несколько забавных историй из комментариев:
- У моей тети развалились туфли именно тогда, когда она вошла в офис, чтобы пройти собеседование.
- Я бы сразу умерла, если бы это заметила.
- Теперь у меня новая фобия.
- Моя спортивная сумка порвалась во время поездки. Было неудобно, потому что вещи постоянно падали в аэропорту.