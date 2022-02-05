Майже як фото: 11 реалістичних татуювань, від яких "вибухне" мозок
Польський тату-майстер Кароль Рибаковскі прославився завдяки своїм максимально реалістичним татуюванням. Важко повірити, але тут взагалі немає фотошопу.
Більшість своїх робіт Кароль публікує в інстаграмі, де вже встиг зібрати понад 155 тисяч підписників. Спеціалізується майстер переважно на портретах. Він робить це настільки вміло, що здається, ніби малюнок от-от оживе. Лише погляньте на ці круті роботи!
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski
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Фото інстаграм karolrybakowski