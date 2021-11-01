Медсестрі зробили пропозицію просто на даху лікарні: зворушливе відео

Американець запропонував своїй коханій одружитись на даху лікарні, у якій вони разом працюють. Заради цього йому довелось домовитись з іншим персоналом та провернути хитрий трюк.

Думала, що на неї чекає пацієнт

Келсі Данлап, медсестрі швидкої допомоги в лікарні міста Марієтта, штат Джорджія, сказали, що потрібно підвезти носилки до гелікоптера на даху будівлі. Начебто там потрібно забрати важкого пацієнта. Дівчина поспішила на місце, та там неї чекав зовсім не хворий.

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Вона не могла й подумати, що на даху побачить свого хлопця, Джейкоба Янга, який також працює медбратом у цій же лікарні. Він підлаштував все так, щоб у потрібний час дівчина опинилась на даху.

Хлопець традиційно став на одне коліно перед шокованою Келсі та простягнув їй коробочку з обручкою. дівчина не відразу зрозуміла, що відбувається, та коли він запитав, чи готова вона стати його дружиною, зворушена медсестра, на щастя, сказала "Так".

Медбрат зробив коханій пропозицію на даху лікарні / Скриншот з відео CBS

Медбрат зробив коханій пропозицію на даху лікарні / Скриншот з відео CBS

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"Я була в повному, цілковитому шоці, хоч мене й нелегко здивувати", – зізналась Келсі після пропозиції. Джейкоб же розповів, що під час підготовки сильно хвилювався, і коли його кохана погодилась, він відчув надзвичайне полегшення:

Це був, безумовно, найнапруженіший день у моєму житті, але він того варте,

– сказав хлопець

Закохана пара познайомилась у місцевій лікарні на початку пандемії COVID-19. Пропрацювавши деякий час разом, вони закохались одне в одного і з того часу не розлучались.

Медсестра та медбрат познайомились на початку пандемії COVID-19 / Скриншот з відео CBS

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Повне відео зворушливої пропозиції можна подивитись тут: