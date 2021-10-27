Американці Раян та Меллорі Філліпс зі штату Вірджинія, тримають невеликий притулок для сільгосподарських тварин під назвою "Life with Pigs". До всіх його жителів вони ставляться з особливою любов'ю, тож вирішили, що було б несправедливо не запросити тварин на найважливішу подію – власне весілля.

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У притулку Філліпсів живе немало тварин: 3 свині, 3 корови, 2 вівці, кролик, гусак, 7 курей, 3 індики, папуга і 3 собаки: "Ми вирішили одружитися в нашому заповіднику, тому що тварини – це наша сім’я, і без них наше весілля не було б таким особливим і значущим", – каже Раян.

Організувати весілля було непросто

Кожна з тварин мала своє почесне місце на весіллі у притулку. До прикладу, одну із корів, Дженну, назначили найкращим другом нареченого, іншу, Мейзі – головою дружкою нареченої, а песики грали роль інших подружок нареченої. Курей же назначили "квітковими курами", а індика Квінсі – швейцаром.

Закохані запросили своїх тварин на власне весілля / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary

Навіть курей одягнули у святкове вбрання / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary

Пара подбала про те, щоб усі тварини були одягнені святково, відповідно до такої великої події. Коровам вчепили блакитні квіти, індику – краватку, а поросята та песики були одягнені в однакові мереживні сукенки пастельного кольору з яскравими стрічками:

З гордістю хочемо додати, що майже всі тварини зберегли свої наряди до кінця церемонії!

– сміється пара

Пара нарядила всіх своїх тварин для свого весілля / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary

Під час організації такого незвичайного весілля виникли й свої труднощі. Корів спочатку було дуже важко змусити йти по доріжці до арки, а поросята у відповідальний момент вибігли просто до арки з нареченими, перекинувши кошики з солодощами. До того ж деякі тварини настільки сором'язливі, що навіть не потрапили на весільні фото, пригадують Раян та Меллорі.

Та зрештою, все пройшо саме так, як закохані мрії – в оточенні друзів, рідних та їх підопічних, про яких вони вже давно піклуються.

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Наречені влаштували весільну фотосесію зі своїми тваринами / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary

Їх звела любов до тварин

Раян та Меллорі познайомились через соцмережі. Дівчина побачила сторінку хлопця, який опікувався тваринами та почала стежити за його діяльністю. По-справжньому вони стали близькими після спільної роботи, намагаючись врятувати життя покинутому теляті:

"Провівши досить багато часу разом, ми закохалися, і вона переїхала з Аризони до заповідника у 2019 році зі своїми трьома собаками", – пригадує Раян.

Наречені володіють притулком для сільськогосподарських тварин / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary

Наречені влаштували весільну фотосесію зі своїми тваринами / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary

Притулок починався з невеликої квартири на другому поверсі, де Раян тримав трьох поросят. Зараз він має надійну підтримку у вигляді закоханої у свою справу дружини, великий двір для всіх тварин, а підопічних стало набагато більше.

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Раян та Меллорі проводять багато часу зі своїми тваринами, тому зараз дуже щасливі, що їм вдалось влаштувати таке грандіозне святкування з гостями, яких нечасто побачиш на звичайному весіллі.