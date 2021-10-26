Ще у 70-х роках минулого століття 16-річна британка Пенні Амберс закохалась у темношкірого Марка Бетеля. Тоді вони разом навчались у британській школі-інтернаті, куди хлопець приїхав з Багамських островів. Після школи вони продовжили зустрічатись, та щастя тривало недовго.

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Батьки були категорично проти

Коли закохані почали вчитись у різних університетах, несподівано до Марка навідався батько Пенні, наказавши йому припинити будь-які стосунки та навіть спілкування з його дочкою. Усе через колір шкіри хлопця. Чоловік пригрозив йому скасувати стипендію, якщо Марк не послухається. У хлопця просто не було виходу:

Я не міг на щось повпливати. Я був за 3000 миль від дому в чужій країні. Я повністю залежав від своєї стипендії. Це розбило мені серце,

– згадує Марк

Окрім погроз батька Пенні, хлопець стикнувся і з нерозумінням з боку його родини. Батьки також не хотіли, щоб він зустрічався з білою дівчиною. Вони попередили, що не дадуть йому ні копійки, якщо він продовжить стосунки. Під таким тиском хлопцю й довелось прийняти "найважче рішення у своєму житті".

Батьки розлучили закоханих через расизм / Фото Metro

Вони пам'ятали одне про одного всі роки

Пенні не знала про таємну розмову його батька та Марка – і тим важче переживала розрив з коханим. Вона покинула коледж і за 39 років вже була двічі одружена та розлучена.

Марк, отримавши диплом, побудував успішну кар'єру у готельно-ресторанному бізнесі, керуючи кількома готелями. У нього, звісно, були інші стосунки, та він ніколи не забував про свою Пенні. Він продовжував її шукати всі ці роки, та жінка двічі змінювала прізвище, тож це було майже нереально.

Проте наприкінці 2019 року доля йому посміхнулась – і на фейсбуці він випадково побачив її фото. Він запитав, чи це вона. Виявилось, що він і справді знайшов своє перше кохання.

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Карантинні обмеження ще пів року не давали закоханим побачитись, та у червні 2020 Пенні вдалось вилетіти на Багамські острови й особисто зустрітись з Марком: "Було відчуття возз'єднання. Проте ми ні на йоту не змінились", – радіє 60-річна жінка.

У 60 Марк та Пенні нарешті можуть одружитись / Фото Metro

На початку жовтня цього року вони повернулись до Англії, і чоловік неабияк її здивував. Він зробив їй пропозицію, як тільки вона зійшла з літака: "У нас було 39 втрачених років, але ми з нетерпінням чекаємо на справді велике майбутнє", – каже Марк.

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Жінка погодилась на пропозицію, і тепер молодята планують одруження. Вони також написали цілу книгу про своє неймовірне кохання крізь десятиліття під назвою "Тридцять дев’ять років у пустелі".