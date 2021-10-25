Житель Каліфорнії Мауро Рестрепо знайшов спеціалістку через Goolge. На своєму сайті екстрасенс Софі Адам називала себе "спеціалістом з екстрасенсорного кохання" та "доктором філософії з життя", тому чоловік цілковито їй довірився.

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Обіцяла допомогти за 5 тисяч доларів

На сеансі спеціалістка вразила його своїми здібностями, розклала карти Таро та винесла невтішний вердикт. За словами екстрасенса, колишня дівчина Мауро найняла відьму, а та наклала на його шлюб прокляття. Якщо прокляття не зняти, то його стосунки з дружиною приречені.

Та Софі Адам заспокоїла довірливого чоловіка і сказала, що знає спосіб все виправити. Вона пообіцяла йому зняти прокляття та врятувати шлюб. Щоправда, для цього доведеться викласти кругленьку суму – 5100 доларів.

Екстрасенс пообіцяла врятувати шлюб за 5 тисяч доларів / Фото Pexels

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Вражений інформацією про те, що його родина буде "нещасна та в небезпеці", Мауро вніс тисячу доларів як завдаток. Проте після цього ніякої магії не відбулося, а стосунки з коханою ніяк не покращилися.

Не отримавши бажаного результату, чоловік розлютився і подав позов до Вищого суду Торренса. Він звинуватив екстрасенса у шахрайстві, адже вона так і не змогла дотриматись своєї обіцянки врятувати його шлюб.

Зараз він вимагає від Софі Адам 25 тисяч доларів за те, що жінка не виконала початкових умов договору, та за моральні збитки. Як розповів Мауро у суді, весь цей час він страждав від безсоння та тривожності, тому вимагає відшкодування за те, що жінка навмисне завдала шкоди його емоційному стану.

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Чоловік екстрасенса, її донька та орендодавці також виступили у суді. Вони зізнались, що знали про те, як Софі використовувала клієнтів, щоб їх ошукати, проте нічого не робили, щоб зупинити її діяльність, пишуть у New York Post.