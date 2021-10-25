Житель Калифорнии Мауро Рестрепо нашел специалистку через Goolge. На своем сайте экстрасенс Софи Адам называла себя "специалистом по экстрасенсорной любви" и "доктором философии жизни", поэтому мужчина полностью ей доверился.

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Обещала помочь за 5 тысяч долларов

На сеансе специалистка поразила его своими способностями, разложила карты Таро и вынесла неутешительный вердикт. По словам экстрасенса, бывшая девушка Мауро наняла ведьму, а та наложила на его брак проклятие. Если проклятие не снять, то его отношения с женой обречены.

Но Софи Адам успокоила доверчивого мужчину и сказала, что знает способ все исправить. Она пообещала ему снять проклятие и спасти брак. Правда, для этого придется выложить кругленькую сумму – 5100 долларов.

Экстрасенс пообещала спасти брак за 5 тысяч долларов / Фото Pexels

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Пораженный информацией о том, что его семья будет "несчастной и в опасности" , Мауро внес тысячу долларов в качестве задатка. Однако после этого никакой магии не произошло, а отношения с любимой никак улучшились.

Не получив желаемого результата, мужчина разозлился и подал иск в Высший суд Торренса . Он обвинил экстрасенса в мошенничестве , ведь она так и не смогла сдержать свое обещание спасти его брак.

Сейчас он требует от Софи Адам 25 тысяч долларов за то, что женщина не выполнила первоначальных условий договора, и за моральный ущерб. Как рассказал Мауро в суде, все это время он страдал от бессонницы и тревожности, поэтому требует возмещения за то, что женщина умышленно нанесла ущерб его эмоциональному состоянию.

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