Перед вами подборка действительно смешных выходок от детей, которые реально удивили родителей. Они были настолько поражены, что сфотографировали все на телефон и поделились со всеми нами. Эти снимки обязательно поднимут вам настроение!
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Дети разорвали кресло-мешок...
Фото reddit jmc0889
"Дочь тихонько подошла, у меня чуть сердце не выскочило"
Фото reddit cooksinapron
Папа просто задремал
Фото reddit sneakysneaks_
Замечательный обед!
Фото reddit Courtney_JLA_
Не мог найти джойстик...
Фото reddit Mother-of-4-dragons
"Я просто пошла разогреть обед"
Фото reddit tracy_leanne
Дочь оставила куклу на своем сиденье. Мама ужаснулась, когда случайно это увидела
Фото reddit 20Factorial
"Мы наконец-то поняли, почему в квартире постоянно меняется температура"
Фото reddit JephriB
Ребенок бросил телефон в костер
Фото reddit BrittleBonesJones
"Сын не выдержал и набросился на торт во время дня рождения"
Фото reddit KingZolid187