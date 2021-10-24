Перед вами подборка действительно смешных выходок от детей, которые реально удивили родителей. Они были настолько поражены, что сфотографировали все на телефон и поделились со всеми нами. Эти снимки обязательно поднимут вам настроение!

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Дети разорвали кресло-мешок...

Фото reddit jmc0889

"Дочь тихонько подошла, у меня чуть сердце не выскочило"

Фото reddit cooksinapron

Папа просто задремал

Фото reddit sneakysneaks_

Замечательный обед!

Фото reddit Courtney_JLA_

Не мог найти джойстик...

Фото reddit Mother-of-4-dragons

"Я просто пошла разогреть обед"

Фото reddit tracy_leanne

Дочь оставила куклу на своем сиденье. Мама ужаснулась, когда случайно это увидела

Фото reddit 20Factorial

"Мы наконец-то поняли, почему в квартире постоянно меняется температура"

Фото reddit JephriB

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Ребенок бросил телефон в костер

Фото reddit BrittleBonesJones

"Сын не выдержал и набросился на торт во время дня рождения"

Фото reddit KingZolid187