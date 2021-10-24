Перед вами добірка справді смішних витівок від дітей, які добряче здивували батьків. Вони були настільки вражені, що аж сфотографували все на телефон і поділилася з усіма нами. Ці знімки обов’язково піднімуть вам настрій!
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Діти розірвали крісло-мішок...
Фото reddit jmc0889
"Дочка тихенько підійшла, в мене ледь серце не вискочило"
Фото reddit cooksinapron
Батько просто задрімав
Фото reddit sneakysneaks_
Чудовий обід!
Фото reddit Courtney_JLA_
Не міг знайти джойстик...
Фото reddit Mother-of-4-dragons
"Я просто пішла розігріти обід"
Фото reddit tracy_leanne
Дочка залишила ляльку на своєму сидінні. Мама вжахнулася, коли випадково це побачила
Фото reddit 20Factorial
"Ми нарешті зрозуміли, чому у квартирі постійно змінюється температура"
Фото reddit JephriB
Дитина кинула телефон у вогнище
Фото reddit BrittleBonesJones
"Син не витримав і накинувся на торт під час дня народження"
Фото reddit KingZolid187