Перед вами добірка справді смішних витівок від дітей, які добряче здивували батьків. Вони були настільки вражені, що аж сфотографували все на телефон і поділилася з усіма нами. Ці знімки обов’язково піднімуть вам настрій!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Діти розірвали крісло-мішок...

Фото reddit jmc0889

"Дочка тихенько підійшла, в мене ледь серце не вискочило"

Фото reddit cooksinapron

Батько просто задрімав

Фото reddit sneakysneaks_

Чудовий обід!

Фото reddit Courtney_JLA_

Не міг знайти джойстик...

Фото reddit Mother-of-4-dragons

"Я просто пішла розігріти обід"

Фото reddit tracy_leanne

Дочка залишила ляльку на своєму сидінні. Мама вжахнулася, коли випадково це побачила

Фото reddit 20Factorial

"Ми нарешті зрозуміли, чому у квартирі постійно змінюється температура"

Фото reddit JephriB

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Дитина кинула телефон у вогнище

Фото reddit BrittleBonesJones

"Син не витримав і накинувся на торт під час дня народження"

Фото reddit KingZolid187