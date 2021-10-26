Еще в 70-х годах прошлого века 16-летняя британка Пенни Амберс влюбилась в темнокожего Марка Бетеля. Тогда они учились вместе в британской школе-интернате, куда парень приехал с Багамских островов. После школы они продолжили встречаться, но счастье длилось недолго.

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Родители были категорически против

Когда влюбленные начали учиться в разных университетах, неожиданно к Марку пришел отец Пенни, приказав ему прекратить какие-либо отношения и даже общение с его дочерью. Все из-за цвета кожи парня. Мужчина пригрозил ему отменить стипендию, если Марк ослушается. У парня просто не было выхода:

Я не мог на что-нибудь повлиять. Я был в 3000 милях от дома в чужой стране. Я полностью зависел от своей стипендии. Это разбило мне сердце,

– вспоминает Марк

Кроме угроз отца Пенни парень столкнулся и с непониманием со стороны его семьи. Родители тоже не хотели, чтобы он встречался с белой девушкой. Они предупредили, что не дадут ему ни копейки, если он продолжит отношения. Под таким давлением парню и пришлось принять "самое тяжелое решение в своей жизни".

Родители развели влюбленных из-за расизма / Фото Metro

Они помнили друг о друге все годы

Пенни не знала о тайном разговоре его отца и Марка – и тем труднее переживала разрыв с любимым. Она покинула колледж и через 39 лет уже была дважды замужем и разведена.

Марк, получив диплом, построил успешную карьеру в гостинично-ресторанном бизнесе, управляя несколькими гостиницами. У него, конечно, были другие отношения, но он никогда не забывал о своей Пенни. Он продолжал ее искать все эти годы, но женщина дважды меняла фамилию, и это было почти нереально.

Однако в конце 2019 года судьба ему улыбнулась – и на фейсбуке он случайно увидел ее фото . Он спросил, она ли это. Оказалось, что он действительно нашел свою первую любовь.

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Карантинные ограничения еще полгода не давали влюбленным увидеться, но в июне 2020 года Пенни удалось вылететь на Багамские острова и лично встретиться с Марком: "Было ощущение воссоединения. Однако мы ни на йоту не изменились", – радуется 60-летняя женщина.

В 60 Марк и Пенни наконец-то могут жениться / Фото Metro

В начале октября этого года они вернулись в Англию, и мужчина ее удивил. Он сделал ей предложение, как только она сошла с самолета : "У нас было 39 потерянных лет, но мы с нетерпением ждем действительно великого будущего", – говорит Марк.

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