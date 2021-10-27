Американцы Райан и Мэллори Филлипс из штата Вирджиния, держат небольшой приют для сельскохозяйственных животных под названием "Life with Pigs". Ко всем его жителям они относятся с особой любовью и решили, что было бы несправедливо не пригласить животных на важнейшее событие – собственную свадьбу.
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В приюте Филлипсов живет немало животных: 3 свиньи, 3 коровы, 2 овцы, кролик, гусь, 7 кур, 3 индейки, попугай и 3 собаки: "Мы решили жениться в нашем заповеднике, потому что животные – это наша семья, и без них наша свадьба не была бы такой особенной и значимой», – говорит Райан.
Организовать свадьбу было непросто
Каждое из животных имело свое почетное место на свадьбе в приюте. К примеру, одну из коров, Дженну, назначили лучшим другом жениха, другую, Мэйзи – головой дружкой невесты, а собачки играли роль других подружек невесты. Кур же назначили "цветочными курами", а индюка Квинси – швейцаром.
Влюбленные пригласили своих животных на собственную свадьбу / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary
Даже кур одели в праздничную одежду / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary
Пара позаботилась о том, чтобы все животные были одеты празднично, соответственно такому большому событию. Коровам нацепили голубые цветы, индейку – галстук, а поросята и собачки были одеты в одинаковые кружевные платья пастельного цвета с яркими лентами:
С гордостью хотим добавить, что почти все животные сохранили свои наряды до конца церемонии!
– смеется пара
Пара нарядила всех своих животных для своей свадьбы / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary
Во время организации такой необычной свадьбы возникли и свои трудности. Коров сначала было очень трудно заставить идти по дорожке к арке, а поросята в ответственный момент выбежали прямо к арке с молодоженами, опрокинув корзины со сладостями. К тому же некоторые животные настолько застенчивы, что даже не попали на свадебные фото, вспоминают Райан и Мэллори.
В конце концов все прошло именно так, как влюбленные мечтали – в окружении друзей, родных и их подопечных, о которых они уже давно заботятся.
Молодожены устроили свадебную фотосессию со своими животными / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary
Их свела любовь к животным
Райан и Меллори познакомились через соцсети. Девушка увидела страницу парня, который занимался животными и начала следить за его деятельностью. По-настоящему они стали близкими после совместной работы, пытаясь спасти жизнь брошенному теленку:
"Проведя достаточно много времени вместе, мы влюбились, и она переехала из Аризоны в заповедник в 2019 году со своими тремя собаками ", – вспоминает Райан.
Пара владеет приютом для сельскохозяйственных животных / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary
Молодожены устроили свадебную фотосессию со своими животными / Фото @lifewithpigsfarmsanctuary
Приют начинался с небольшой квартиры на втором этаже, где Райан держал трех поросят. Сейчас у него есть надежная поддержка в виде влюбленной в свое дело жены, большой двор для всех животных, а подопечных стало гораздо больше.
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Райан и Мэллори проводят много времени со своими животными, поэтому сейчас очень счастливы, что им удалось устроить такое грандиозное празднование с гостями, которых нечасто увидишь на обычной свадьбе.