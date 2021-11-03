Мері Койдон почала займатись скульптурою самостійно 13 років тому. За цей час талановита француженка вдосконалила свої навички – і тепер їй вистачає майстерності створювати крихітні скульптури розміром від 1 до 4 міліметрів. Навіть для того, щоб просто сфотографувати їх, потрібна спеціальна камера!

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Особливу увагу майстриня приділяє вимальовуванню деталей, на які вона часто витрачає набагато більше часу, ніж на саме вирізьблення фігурки. До прикладу, голова одного такого мікроптаха – розміром чверть міліметра. Інколи для того, щоб акуратно розмалювати акварелями око чи дзьоб, доводиться застрягнути на 1-2 тижні.

Сороки та чоловічок / Фото Marie Cohydon

Витончена ластівка / Фото Marie Cohydon

Мікроскопічні малинівки / Фото Marie Cohydon

Намагаючись завжди досягнути досконалості, Мері Койдон може починати одну скульптуру і 10, і 20 разів, поки результат її не вдовольнить: "Ця робота дає мені можливість перевершити себе, і я завжди впевнений, починаючи створювати нову скульптуру, що я не буду розчарована", – каже Марі.

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Зрозуміти весь масштаб цієї кропіткої роботи можна, порівнявши скульптури з олівцем на фото: його грифель не перевищує 5 міліметрів у висоту та 2 – у ширину.

Яскраві тукани / Фото Marie Cohydon

Голуби на підставці / Фото Marie Cohydon

Колібрі стали ще меншими / Фото Marie Cohydon

Сова на зимовому деревці / Фото Marie Cohydon

Мері зізнається, що під час роботи ні на що інше не звертає уваги, а повністю концентрується на своїй крихітній роботі: "Під моїм мікроскопом зникає весь зовнішній світ. Я навіть своїх пальців не бачу! А швейні інструменти чи голки стають просто величезними".

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У доробку майстрині птахи найрізноманітніших видів: сорока, малинівка, колібрі, тукан, ластівка тощо. Усіх їх вона намагається розфарбувати у їх природні кольори та зобразити у русі. Крім того, вона не обмежується лише птахами, створюючи такі ж мініатюрні будиночки, деревця або інших тварин.

Зелений дракон / Фото Marie Cohydon

Пташки на деревці / Фото Marie Cohydon

Крихітний песик / Фото Marie Cohydon

Мініатюрний будиночок / Фото Marie Cohydon

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Пташки під ковпаком / Фото Marie Cohydon