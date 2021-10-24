Все почалось з невдачі
У свій час 34-річна художниця закінчила Академію образотворчих мистецтв Болоньї. Проте до такого незвичного виду мистецтва вона прийшла не відразу, а допомог їй у цьому звичайний випадок.
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Якось Джулія малювала, тримаючи в одній руці пензлик, а в іншій – чашку свіжої кави. У якийсь момент вона занадто швидко змахнула рукою – кава розтеклась по всьому полотну. Як справжня художниця, жінка не розгубилась, а подивилась на цю невдачу з іншого боку.
Вона взяла пензлик і спробувала скерувати коричневу рідину у потрібний їй напрямок. Після першої ж спроби Джулія розгледіла потенціал у "кавовому" мистецтві та почала створювати інші картини у такому ж стилі.
Для своїх картин художниця надихається різними речами: відомими архітектурними спорудами, творами мистецтва, кінематографом та звичайними побутовими сценами. У її доробку є й зображення Ейфелевої вежі, і "Створення Адама" Мікеланджело і навіть герої популярного іспанського серіалу "Паперовий будинок".
Кава принесла популярність в мережі
З часом роботи італійки ставали все більш майстерними – зараз її вважають однією із найкращих художниць, які малюють кавою у такому стилі. Справжню славу Джулія Бернарделлі здобула у соцмережах. На її сторінку в інстаграмі підписані понад 100 тисяч користувачів, які захоплюються талантом художниці.
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Зараз Джулія співпрацює з багатьма відомими брендами та навіть розширила своє портфоліо. Вона почала створювати картини з іншими продуктами: фруктами, морозивом, макаронними виробами тощо. Та все ж її візитівкою залишаються картини з кави.