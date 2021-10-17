Сьогодні, 17 жовтня, відзначають свято усіх модників, які не бояться виділятись, – День яскравого одягу. Герої цієї фотодобірки не побоялись проявити себе і створити барвисті образи, від яких на вулиці важко відірвати погляд. Тож варто взяти з них приклад і у цей день вдягнути свою найяскравішу річ у гардеробі!

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"Пакет з ІКЕА перетворився на вітровку"

Фото Reddit bitanica

А це жакет зі штори та ковдри

Фото Reddit lordfuschia

Старі джинси стало значно цікавішими

Фото Reddit KKaras11

Хлопець зробив толстовку зі старого покривала

Фото Reddit reillyfitz

"Вогняний" топ зі старої кофти

Фото Reddit 15110

"На те, щоб розмалювати костюм, у мене пішло 30 годин"

Фото Reddit Incarnam

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Сукня, пошита із залишків тканини

Фото Reddit Wokesloppygoblin

"Я купив цю сумку на ринку і прикрасив цикадою"

Фото Reddit dxstitch

"Ось таке замовлення я віддала вчора"

Фото твіттер cgracerich

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Зі шматочків тканини чоловік пошив краватки своїм котикам

Фото Reddit vjloco

"Перетворила стару піжаму на вбрання на День Святого Валентина і при цьому не витратила даремно жодного шматочка тканини!"

Фото Reddit smallgallon

Так, сарафан зроблений зі штори для ванної

Фото Reddit dingus_queen

Трохи вдосконалена куртка

Фото Reddit boroboroclothing

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Зі старої сукні вийшла чудова спідниця

Фото Reddit bananatornado

Дівчина сама пошила комбінезон, який важко не помітити

Фото Reddit CarbonChic