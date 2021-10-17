Сьогодні, 17 жовтня, відзначають свято усіх модників, які не бояться виділятись, – День яскравого одягу. Герої цієї фотодобірки не побоялись проявити себе і створити барвисті образи, від яких на вулиці важко відірвати погляд. Тож варто взяти з них приклад і у цей день вдягнути свою найяскравішу річ у гардеробі!
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"Пакет з ІКЕА перетворився на вітровку"
Фото Reddit bitanica
А це жакет зі штори та ковдри
Фото Reddit lordfuschia
Старі джинси стало значно цікавішими
Фото Reddit KKaras11
Хлопець зробив толстовку зі старого покривала
Фото Reddit reillyfitz
"Вогняний" топ зі старої кофти
Фото Reddit 15110
"На те, щоб розмалювати костюм, у мене пішло 30 годин"
Фото Reddit Incarnam
Сукня, пошита із залишків тканини
Фото Reddit Wokesloppygoblin
"Я купив цю сумку на ринку і прикрасив цикадою"
Фото Reddit dxstitch
"Ось таке замовлення я віддала вчора"
Фото твіттер cgracerich
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Зі шматочків тканини чоловік пошив краватки своїм котикам
Фото Reddit vjloco
"Перетворила стару піжаму на вбрання на День Святого Валентина і при цьому не витратила даремно жодного шматочка тканини!"
Фото Reddit smallgallon
Так, сарафан зроблений зі штори для ванної
Фото Reddit dingus_queen
Трохи вдосконалена куртка
Фото Reddit boroboroclothing
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Зі старої сукні вийшла чудова спідниця
Фото Reddit bananatornado
Дівчина сама пошила комбінезон, який важко не помітити
Фото Reddit CarbonChic