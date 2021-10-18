Героїні нашої добірки наважилися на процедуру нарощування волосся. Вони оцінили усі плюси й мінуси та ризикнули це зробити. Погодьтеся, результат вийшов дійсно надзвичайним!
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Перед тим, як нарощувати волосся, обов’язково прочитайте, кому небажано робити цю процедуру!
До теми Кому не можна нарощувати волосся і чим воно небезпечне
Дуже-дуже яскраво!
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Красиво!
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Чудове волосся!
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Дівчина дійсно щаслива
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Круто!
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Погляньте, як змінилося волосся
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Вау!
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Неймовірно!
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Експерименти – це чудово!
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Ого!
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