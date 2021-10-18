Героини нашей подборки решились на процедуру наращивания волос. Они оценили все плюсы и минусы и рискнули это сделать. Согласитесь, результат получился действительно чрезвычайным!

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Перед тем, как наращивать волосы, обязательно прочитайте, кому нежелательно делать эту процедуру!

К теме Кому нельзя наращивать волосы и чем это опасно

Очень-очень ярко!

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Красиво!

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Замечательные волосы!

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Девушка действительно счастлива

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Круто!

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Посмотрите, как изменились волосы

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Вау!

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Невероятно!

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Эксперименты – это здорово!

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Ого!

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