Героини нашей подборки решились на процедуру наращивания волос. Они оценили все плюсы и минусы и рискнули это сделать. Согласитесь, результат получился действительно чрезвычайным!
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Перед тем, как наращивать волосы, обязательно прочитайте, кому нежелательно делать эту процедуру!
К теме Кому нельзя наращивать волосы и чем это опасно
Очень-очень ярко!
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Красиво!
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Замечательные волосы!
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Девушка действительно счастлива
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Круто!
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Посмотрите, как изменились волосы
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Вау!
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Невероятно!
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Эксперименты – это здорово!
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Ого!
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