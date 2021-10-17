Сегодня, 17 октября, отмечают праздник всех модников, которые не боятся выделяться, – День яркой одежды . Герои этой фотоподборки не побоялись проявить себя и создать красочные образы, от которых на улице трудно оторвать глаза. Поэтому стоит взять с них пример и в этот день надеть свою самую яркую вещь в гардеробе!

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"Пакет с ИКЕА превратился в ветровку"

Фото Reddit bitanica

А это жакет из шторы и одеяла

Фото Reddit lordfuschia

Старые джинсы стали значительно интереснее

Фото Reddit KKaras11

Парень сделал толстовку из старого покрывала

Фото Reddit reillyfitz

"Огненный" топ из старой кофты

Фото Reddit 15110

"На то, чтобы разрисовать костюм, у меня ушло 30 часов"

Фото Reddit Incarnam

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Платье, сшитое из остатков ткани

Фото Reddit Wokesloppygoblin

"Я купил эту сумку на рынке и украсил цикадой"

Фото Reddit dxstitch

"Вот такой заказ я отдала вчера"

Фото твиттер cgracerich

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Из кусочков ткани мужчина пошил галстуки своим котикам

Фото Reddit vjloco

"Превратила старую пижаму в одежду на День Святого Валентина и при этом не потратила впустую ни кусочка ткани!"

Фото Reddit smallgallon

Да, сарафан сделан из шторки для ванной

Фото Reddit dingus_queen

Немного усовершенствованная куртка

Фото Reddit boroboroclothing

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Из старого платья получилась замечательная юбка

Фото Reddit bananatornado

Девушка сама сшила комбинезон, который трудно не заметить