Во время поездки в метро каждый пытается заполнить время, как может, чтобы не скучать. Авторы этих фото хорошо развлеклись, рассматривая настоящих чудаков в подземке. Некоторых из них они даже запечатлели на фотографиях, предлагаем и вам насладиться самыми безумными примерами!

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Просто пассажиры в пражском метро

Фото Reddit ThiccRacc00n

Когда не успела приготовить заказ

Фото Reddit SntficSeaShell

"Панки не умерли, они просто спят!"

Фото Reddit MagdalenePaulk

Как мило: парень кормит из бутылочки маленького котенка

Фото Reddit Ordewix

"Мужчина просто разложил стол и начал совещание"

Фото Reddit brdesignguy

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Транспорт в транспорте

Фото Reddit Holybasil

Их будто клонировали

Фото Reddit NonyoBizness

Кто сказал, что эти переноски не годятся для уток?

Фото Reddit newfranksinatra

Интересно 15 человек, получившие совсем не тот результат, которого ожидали: смешные "до – после"

Парень просто занимается продажей тропических растений

Фото Reddit zeaky888

У этой женщины блестящая даже маска

Фото Reddit invz27

"Его несколько раз просили подвинуться, но он был слишком уставший, чтобы это сделать"

Фото Reddit NichtScar

В метро был замечен Человек-паук

Фото Reddit MichaelRahmani

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Вот какую маску нужно носить