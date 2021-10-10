Перед вами 15 случаев, когда судьба подбросила людям то, на что они совсем не рассчитывали. Главное – уметь над этим хорошенько посмеяться!

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"Что я заказал и получил"

Фото Reddit apro1990

"Вчера сыну исполнился год. Слева – какой должна быть фигурка на его торте"

Фото Reddit Drewlyn

"В 8 лет я очень любил покемонов. Попросил маму сшить копию Элекида, и вот что она сделала"

Фото Reddit Toxic_Don

"Надо было смотреть на размеры, прежде чем заказывать"

Фото Reddit cyprus_onlyfans

"Слева – оригинал, справа – то, что мне сделали"

Фото Reddit goodnaturedheathen

"Рад, что мы за это заплатили только 72 евро"

Фото Reddit iLikeMakonnen

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Когда рассчитываешь отдохнуть с собачкой, вот что получается

Фото Reddit ericsan203

Номер выглядит немного меньше, чем на фото

Фото Reddit durden109

"Вот почему оно стоит 99 центов"

Фото Reddit Humble_Bullfrog2342

Интересно 15 женщин, которые показали свое лицо без макияжа: некоторых просто не узнать

"У меня был купон на Subway, и я решил попробовать их "премиум" сэндвич со стейком за 9 долларов"

Фото Reddit jessej421

Покупки в интернете порой бывают и такими

Фото Reddit ign1fy

И ничего страшного, что все наоборот

Фото Reddit milehigh11

Девушка просто повторила фото с любимым

Фото Reddit neosincerity

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"Парикмахер пытался убедить меня, что это одно и то же. Нет. Нет, нет"

Фото Reddit hufflepuff_puff_pass

"Заказали с другом костюм с одного малоизвестного сайта"