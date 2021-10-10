Перед вами 15 случаев, когда судьба подбросила людям то, на что они совсем не рассчитывали. Главное – уметь над этим хорошенько посмеяться!

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"Что я заказал и получил"

Фото Reddit apro1990

"Вчера сыну исполнился год. Слева – какой должна быть фигурка на его торте"

Фото Reddit Drewlyn

"В 8 лет я очень любил покемонов. Попросил маму сшить копию Элекида, и вот что она сделала"

Фото Reddit Toxic_Don

"Надо было смотреть на размеры, прежде чем заказывать"

Фото Reddit cyprus_onlyfans

"Слева – оригинал, справа – то, что мне сделали"

Фото Reddit goodnaturedheathen

"Рад, что мы за это заплатили только 72 евро"

Фото Reddit iLikeMakonnen

Когда рассчитываешь отдохнуть с собачкой, вот что получается

Когда рассчитываешь отдохнуть с собачкой, вот что получается

Фото Reddit ericsan203

Номер выглядит немного меньше, чем на фото

Номер выглядит немного меньше, чем на фото

Фото Reddit durden109

"Вот почему оно стоит 99 центов"

Фото Reddit Humble_Bullfrog2342

Интересно 15 женщин, которые показали свое лицо без макияжа: некоторых просто не узнать

"У меня был купон на Subway, и я решил попробовать их "премиум" сэндвич со стейком за 9 долларов"

Фото Reddit jessej421

Покупки в интернете порой бывают и такими

Покупки в интернете порой бывают и такими

Фото Reddit ign1fy

И ничего страшного, что все наоборот

И ничего страшного, что все наоборот

Фото Reddit milehigh11

Девушка просто повторила фото с любимым

Девушка просто повторила фото с любимым

Фото Reddit neosincerity

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"Парикмахер пытался убедить меня, что это одно и то же. Нет. Нет, нет"

Фото Reddit hufflepuff_puff_pass

"Заказали с другом костюм с одного малоизвестного сайта"

Фото Reddit howzitgoinowen