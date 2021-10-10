С самого утра не всем легко сконцентрироваться. Именно в это время очень просто сделать какую-нибудь глупость: испортить завтрак чрезмерным количеством перца или просто что-то разбить. Случайность, но неприятно. А иногда жизнь подбрасывает испытания похуже. Один из героев нашей подборки проснулся от того, что в его дом въехал автомобиль...
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Пока уберешь, то уже проснешься
Фото reddit GoneFishing0
"Зашел в гараж, чтобы ехать на работу. А здесь часть крыши упала на автомобиль"
Фото reddit JustAnOctopus
"Это был мой завтрак..."
Фото reddit plackatack
"Забыла поставить чашку"
Фото reddit EdMartin123
"Утром незнакомец врезался в мой дом. Убытки на 24 тысячи долларов"
Фото reddit hfrte
И такое бывает
Фото reddit deiwor
"Утром увидела, что в стиральной машине откуда-то взялся грязный подгузник"
Фото reddit couldntdecidemyname
"Немного" перца не помешает!
Фото reddit scoobdrew
Доброе утро!
Фото reddit FuzzyTwiguh92
Упс!
Фото reddit MeYouAndLondonToo
"Я очень хотела спать и случайно приклеилась к клейкой ленте против мух"
Фото reddit queendank