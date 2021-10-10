З самого ранку не всім легко сконцентруватися. Саме тому в цей час дуже просто зробити якусь дурницю: зіпсувати сніданок надмірною кількістю перцю чи просто щось розбити. Випадковість, але неприємно. А інколи життя підкидає й гірші випробування. Один із героїв нашої добірки проснувся від того, що в його будинок в’їхав автомобіль…

Цікаво Солодко без цукру! Як SHABO єдина в Україні створює природно-напівсолодкі вина

Поки прибереш, то вже проснешся

Фото reddit GoneFishing0

"Зайшов в гараж, щоб їхати на роботу. А тут частина даху впала на автомобіль"

Фото reddit JustAnOctopus

"Це мав бути мій сніданок..."

Фото reddit plackatack

"Забула поставити чашку, а кава вже почала текти"

Фото reddit EdMartin123

"Зранку незнайомець врізався в мій дім. Збитки на 24 тисячі доларів"

Фото reddit hfrte

І таке буває

Фото reddit deiwor

"Зранку побачила, що в пральній машині звідкись взявся брудний підгузок"

Фото reddit couldntdecidemyname

"Трішки" перцю не завадить!

Фото reddit scoobdrew

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

Доброго ранку!

Фото reddit FuzzyTwiguh92

Упс!

Фото reddit MeYouAndLondonToo

"Я дуже хотіла спати й випадково торкнулася волоссям до клейкої стрічки проти мух"

Фото reddit queendank