Перед вами 15 випадків, коли доля підкинула людям те, на що вони зовсім не розраховували. Головне – вміти над цим добряче посміятись!

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"Що я замовив і що отримав"

Фото Reddit apro1990

"Вчора сину виповнився рік. Зліва – якою мала бути фігурка на його торті"

Фото Reddit Drewlyn

"У 8 я дуже любив покемонів. Попросив маму пошити копію Елекіда, і ось що вона зробила"

Фото Reddit Toxic_Don

"Треба було дивитись на розміри, перш ніж замовляти"

Фото Reddit cyprus_onlyfans

"Зліва – оригінал, справа – те, що мені зробили"

Фото Reddit goodnaturedheathen

"Радий, що ми за це заплатили лише 72 євро"

Фото Reddit iLikeMakonnen

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Коли розраховуєш відпочити з песиком, ось що виходить

Фото Reddit ericsan203

Номер виглядає трохи меншим, ніж на фото

Фото Reddit durden109

"Ось чому воно коштує 99 центів"

Фото Reddit Humble_Bullfrog2342

Цікаво 15 жінок, які показали своє обличчя без макіяжу: декого просто не впізнати

"У мене був купон на Subway вирішив спробувати їх "преміум" сендвіч зі стейком за 9 доларів"

Фото Reddit jessej421

Покупки в інтернеті часом бувають і такими

Фото Reddit ign1fy

І нічого страшного, що все навпаки

Фото Reddit milehigh11

Дівчина просто повторила фото з коханим

Фото Reddit neosincerity

До теми Несподівані невдачі, які трапилися з людьми з самого ранку: 10+ кумедних фото

"Перукар намагався переконати мене, що це одне і те ж. Ні. Ні, ні"

Фото Reddit hufflepuff_puff_pass

"Замовили з другом костюм з одного маловідомого сайту"

Фото Reddit howzitgoinowen