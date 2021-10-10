Перед вами 15 випадків, коли доля підкинула людям те, на що вони зовсім не розраховували. Головне – вміти над цим добряче посміятись!
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"Що я замовив і що отримав"
Фото Reddit apro1990
"Вчора сину виповнився рік. Зліва – якою мала бути фігурка на його торті"
Фото Reddit Drewlyn
"У 8 я дуже любив покемонів. Попросив маму пошити копію Елекіда, і ось що вона зробила"
Фото Reddit Toxic_Don
"Треба було дивитись на розміри, перш ніж замовляти"
Фото Reddit cyprus_onlyfans
"Зліва – оригінал, справа – те, що мені зробили"
Фото Reddit goodnaturedheathen
"Радий, що ми за це заплатили лише 72 євро"
Фото Reddit iLikeMakonnen
Коли розраховуєш відпочити з песиком, ось що виходить
Фото Reddit ericsan203
Номер виглядає трохи меншим, ніж на фото
Фото Reddit durden109
"Ось чому воно коштує 99 центів"
Фото Reddit Humble_Bullfrog2342
Цікаво 15 жінок, які показали своє обличчя без макіяжу: декого просто не впізнати
"У мене був купон на Subway вирішив спробувати їх "преміум" сендвіч зі стейком за 9 доларів"
Фото Reddit jessej421
Покупки в інтернеті часом бувають і такими
Фото Reddit ign1fy
І нічого страшного, що все навпаки
Фото Reddit milehigh11
Дівчина просто повторила фото з коханим
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"Перукар намагався переконати мене, що це одне і те ж. Ні. Ні, ні"
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"Замовили з другом костюм з одного маловідомого сайту"
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