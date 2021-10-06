Интересно, что практически все герои нашей подборки специально их не искали. А просто однажды наткнулись на двойников в баре, самолете или, конечно же, в Интернете. А кто-то увидел двойников на футболках и даже на произведениях искусства. Только посмотрите эти фотографии: некоторые люди просто невероятно похожи!
Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина
Трудно поверить, что это не братья!
Фото reddit ShoroukTV
"Подружка скинула фотографию незнакомки. Она – моя копия"
Фото imgur Sighhhh
"Муж моей подружки встретил незнакомца в самолете. Они пошли праздновать"
Фото твитер Sighhhh
Эти трое ребят играют в трех различных школьных оркестрах. Они – не братья
Фото reddit johnny3gud
О! Джефф Безос
Фото imgur DirkPiggler
Очень похожи!
Фото imgur An1onn
"Девушка встретила незнакомку. У них даже похожие татуировки"
Фото reddit rambro47
Нормально! У его двойника проблемы с законом. Или он актер
Фото imgur S**kieMcS**k
Вот это парень удивился, когда увидел своего двойника на картонке!
Фото reddit Ak47110
Даже в музее можно найти двойника!
Фото reddit sidshembekar
Девушка нашла двойника на специальном сайте. Они даже встретились!
Фото imgur titoblah