Цікаво, що практично всі герої нашої добірки спеціально їх не шукали. А просто одного дня натрапили на двійників у барі, літаку чи, звісно ж, в Інтернеті. А хтось побачив двійників на футболках і навіть на творах мистецтва. Лише погляньте на ці фотографії: деякі люди просто неймовірно схожі!
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Важко повірити, що це не брати!
Фото reddit ShoroukTV
"Подружка скинула фотографію незнайомки. Вона – моя копія"
Фото imgur Sighhhh
"Чоловік моєї подружки зустрів незнайомця в літаку. Вони пішли святкувати"
Фото твітер Sighhhh
Ці троє хлопців грають в трьох різних шкільних оркестрах. Вони – не брати
Фото reddit johnny3gud
О! Джефф Безос
Фото imgur DirkPiggler
Дуже схожі!
Фото imgur An1onn
"Дівчина зустріла незнайомку. У них навіть схожі татуювання"
Фото reddit rambro47
Нормально! У його двійника проблеми із законом. Або він актор, звісно
Фото imgur S**kieMcS**k
Оце хлопець здивувався, коли побачив свого двійника на картонці!
Фото reddit Ak47110
Навіть в музеї можна знайти двійника!
Фото reddit sidshembekar
Дівчина відшукала двійника на спеціальному сайті. Вони навіть зустрілися!
Фото imgur titoblah