Цікаво, що практично всі герої нашої добірки спеціально їх не шукали. А просто одного дня натрапили на двійників у барі, літаку чи, звісно ж, в Інтернеті. А хтось побачив двійників на футболках і навіть на творах мистецтва. Лише погляньте на ці фотографії: деякі люди просто неймовірно схожі!

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Важко повірити, що це не брати!

Фото reddit ShoroukTV

"Подружка скинула фотографію незнайомки. Вона – моя копія"

Фото imgur Sighhhh

"Чоловік моєї подружки зустрів незнайомця в літаку. Вони пішли святкувати"

Фото твітер Sighhhh

Ці троє хлопців грають в трьох різних шкільних оркестрах. Вони – не брати

Фото reddit johnny3gud

О! Джефф Безос

Фото imgur DirkPiggler

Дуже схожі!

Фото imgur An1onn

"Дівчина зустріла незнайомку. У них навіть схожі татуювання"

Фото reddit rambro47

Нормально! У його двійника проблеми із законом. Або він актор, звісно

Фото imgur S**kieMcS**k

Оце хлопець здивувався, коли побачив свого двійника на картонці!

Фото reddit Ak47110

Навіть в музеї можна знайти двійника!

Фото reddit sidshembekar

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Дівчина відшукала двійника на спеціальному сайті. Вони навіть зустрілися!

Фото imgur titoblah