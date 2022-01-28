Але в реальності фантастичний замок, корабель "Титанік" чи скелиста гора можуть мати зовсім інші розміри, ніж ми собі уявляємо. Редакція Life24 ділиться унікальною добіркою конструкцій з кіно, які вас розчарують своїми розмірами.
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10 масштабних конструкцій у кіно, які насправді мали інші розміри
Замок з фільму "Острів проклятих".
Фільм "Острів проклятих" / Фото Paramount Pictures
"День незалежності" у кадрі виглядає куди масштабнішим.
"День незалежності" / Фото 20th Century Fox
"Маленька" конструкція із серіалу "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза".
"Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза" / Фото Lucasfilm
Не такі вже й великі "Мисливці за привидами".
"Мисливці за привидами" / Фото Columbia-Delphi Productions
Для Титаніка знадобилась дві версії корабля, які були створені у масштабі 1:20.
Корабель для фільму "Титанік" / Фото 20th Century Fox
Фільм "Титанік" / Фото 20th Century Fox
А у кадрі масштаби конструкції з фільму "Той, що біжить по лезу" просто вражали.
Стрічка "Той, що біжить по лезу" / Фото Stonewaled89
"Володар перснів: Повернення короля" теж обманув величним замком.
"Володар перснів: Повернення короля" / Фото акт 1989
Очікування та реальність: замок з фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".
"Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото GoodToMyself
Здивувала і ця мініверсія розкішного готелю для фільму "Гранд Будапешт".
Готель з фільму "Гранд Будапешт" / Фото rahmaakram
Для знімання "П'ятого елементу" створили навіть маленький Нью-Йорк.
"П'ятий елемент" / Фото Джордан117