Але в реальності фантастичний замок, корабель "Титанік" чи скелиста гора можуть мати зовсім інші розміри, ніж ми собі уявляємо. Редакція Life24 ділиться унікальною добіркою конструкцій з кіно, які вас розчарують своїми розмірами.

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10 масштабних конструкцій у кіно, які насправді мали інші розміри

Замок з фільму "Острів проклятих".



Фільм "Острів проклятих" / Фото Paramount Pictures

"День незалежності" у кадрі виглядає куди масштабнішим.



"День незалежності" / Фото 20th Century Fox

"Маленька" конструкція із серіалу "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза".



"Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза" / Фото Lucasfilm

Не такі вже й великі "Мисливці за привидами".



"Мисливці за привидами" / Фото Columbia-Delphi Productions

Для Титаніка знадобилась дві версії корабля, які були створені у масштабі 1:20.



Корабель для фільму "Титанік" / Фото 20th Century Fox



Фільм "Титанік" / Фото 20th Century Fox

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А у кадрі масштаби конструкції з фільму "Той, що біжить по лезу" просто вражали.



Стрічка "Той, що біжить по лезу" / Фото Stonewaled89

"Володар перснів: Повернення короля" теж обманув величним замком.



"Володар перснів: Повернення короля" / Фото акт 1989

Очікування та реальність: замок з фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".



"Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото Good ToMyself

Здивувала і ця мініверсія розкішного готелю для фільму "Гранд Будапешт".



Готель з фільму "Гранд Будапешт" / Фото rahmaakram

Для знімання "П'ятого елементу" створили навіть маленький Нью-Йорк.