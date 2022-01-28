Но в реальности фантастический замок, корабль "Титаник" или скалистая гора могут иметь совсем другие размеры, чем мы себе представляем. Редакция Life24 делится уникальной подборкой конструкций по кино, которые вас разочаруют своими размерами.

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10 масштабных конструкций в кино, которые действительно имели другие размеры

Замок из фильма "Остров проклятых".



Фильм "Остров проклятых" / Фото Paramount Pictures

"День независимости" в кадре выглядит куда более масштабным.



"День независимости" / Фото 20th Century Fox

"Маленькая" конструкция из сериала "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза".



"Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" / Фото Lucasfilm

Не такие уж великие "Охотники за привидениями".



"Охотники за привидениями" / Фото Columbia-Delphi Productions

Для Титаника понадобились две версии корабля, созданных в масштабе 1:20.



Корабль для фильма "Титаник" / Фото 20th Century Fox



Фильм "Титаник" / Фото 20th Century Fox

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А в кадре масштабы конструкции из фильма "Бегущий по лезвию" просто поражали.



Лента "Бегущий по лезвию" / Фото Stonewale d89

"Властелин колец: Возвращение короля" тоже обманул величественным замком.



"Властелин колец: Возвращение короля" / Фото акт 1989

Ожидание и реальность: замок из фильма Гарри Поттер и философский камень.



"Гарри Поттер и философский камень" / Фото Good ToMyself

Удивила и эта мини версия роскошной гостиницы для фильма "Гранд Будапешт".



Отель с фильма "Гранд Будапешт" / Фото rahmaakram

Для съемки "Пятого элемента" был создан даже маленький Нью-Йорк.