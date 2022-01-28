Менші, ніж здаються: 10 конструкція з кіно, які розчарують своїми розмірами

28 січня 2022 , 13:33
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Джерело:

24 канал

Ви напевне не раз дивувались масштабним декораціям чи будівлям у кіно, які були створені спеціально для знімання.

Але в реальності фантастичний замок, корабель "Титанік" чи скелиста гора можуть мати зовсім інші розміри, ніж ми собі уявляємо. Редакція Life24 ділиться унікальною добіркою конструкцій з кіно, які вас розчарують своїми розмірами.

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10 масштабних конструкцій у кіно, які насправді мали інші розміри

Замок з фільму "Острів проклятих".


Фільм "Острів проклятих" / Фото Paramount Pictures  

"День незалежності" у кадрі виглядає куди масштабнішим.


"День незалежності" / Фото 20th Century Fox

"Маленька" конструкція із серіалу "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза".


"Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза" / Фото Lucasfilm

Не такі вже й великі "Мисливці за привидами".


"Мисливці за привидами" / Фото Columbia-Delphi Productions

Для Титаніка знадобилась дві версії корабля, які були створені у масштабі 1:20.


Корабель для фільму "Титанік" / Фото 20th Century Fox


Фільм "Титанік" / Фото 20th Century Fox

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А у кадрі масштаби конструкції з фільму "Той, що біжить по лезу" просто вражали.


Стрічка "Той, що біжить по лезу" / Фото Stonewaled89

"Володар перснів: Повернення короля" теж обманув величним замком.


"Володар перснів: Повернення короля" / Фото акт 1989

Очікування та реальність: замок з фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".


"Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото GoodToMyself

Здивувала і ця мініверсія розкішного готелю для фільму "Гранд Будапешт".


Готель з фільму "Гранд Будапешт" / Фото rahmaakram

Для знімання "П'ятого елементу" створили навіть маленький Нью-Йорк.


"П'ятий елемент" / Фото Джордан117

Автор: Ірина Бенцак