Три найпоширеніші хибні думки про красу волосся, в які багато хто досі вірить, розповідаємо далі.

До теми Як часто потрібно мити голову, щоб зберегти красу та здоровий вигляд волосся

Часта стрижка волосся сприяє його швидкому росту

Це один із найпопулярніших міфів. Насправді стрижка волосся не впливає на швидкість його росту. Ріст волосся відбувається з фолікулів, розташованих у шкірі голови, а стрижка впливає тільки на кінчики.

Проте регулярне обрізання посічених кінчиків робить волосся більш здоровим і доглянутим, що може надавати йому зовнішнього вигляду більш "живого" і густого.

Що частіше мити волосся, то швидше воно стає брудним

Насправді частота миття волосся має визначатися індивідуально, залежно від типу волосся і шкіри голови. Надмірне миття волосся може призвести до видалення природних олій, які захищають волосся і шкіру голови, що може призвести до сухості та подразнення. Однак це не означає, що волосся почне забруднюватися швидше. Важливо знайти баланс, який підходить саме вам.

Щоденне використання кондиціонера шкідливе для волосся

Цей міф виник через хибну думку, що кондиціонери роблять волосся важким і жирним. Насправді вони необхідні для підтримання здоров'я волосся, особливо якщо воно пофарбоване, хімічно оброблене або схильне до сухості.

Кондиціонери допомагають закрити кутикулу волосини після миття шампунем, що захищає волосся від зовнішніх пошкоджень і утримує вологу. Важливо вибирати продукт, що підходить вашому типу волосся, і використовувати його правильно.